Çin’deki İnternet Ağı Bilgi Merkezi’nin (China Internet Network Information Center, CNNIC) son açıkladığı verilere göre Haziran 2018 itibariyle ülkedeki internet kullanıcı sayısı 800 milyonu aştı.

İnternet ve sosyal ağlar üzerinde geniş çaplı erişim yasakları ve kontrollerinin olduğu ülkede, 2017 yılı sonunda 772 milyon olan internet kullananların sayısı, bu yılın ilk 6 ayında 30 milyonluk artışla 802 milyona çıktı.

GOOGLE, FACEBOK, INSTAGRAM, TWITTER YASAKLI AMA...

Nüfusunun yaklaşık yarısı (yüzde 57.7) düzeyinde bir internet kullanım penetrasyonuna sahip olan Çin’de, YouTube ve Gmail başta olmak üzere Google servislerinin yanısıra Facebook, Instagram, Twitter gibi popüler sosyal ağların da halen yasaklı olduğunu belirtmekte de fayda var.

10 MADDEDE ÇİN'DE İNTERNET KULLANIMI

CNNIC’in açıkladığı verilere göre Çin’deki internet kullanımından öne çıkan 10 çarpıcı rakam şöyle:

1- Mobil internet kullanıcılarının sayısı: 788 milyon

2- Son 6 ay içinde internetle yeni tanışanların sayısı: 30 milyon

3- Online bankacılık kullanıcılarının sayısı: 168 milyon

4- Anlık mesajlaşma uygulaması kullananların sayısı: 756 milyon

5- Online alışveriş yapanların sayısı: 569 milyon

6- İlk 6 aydaki online perakende satışların hacmi: 594 milyar dolar

7- Taksi çağırma uygulaması kullananların sayısı: 346 milyon

8- Araç paylaşım uygulaması kullananların sayısı: 299 milyon

9- Bisiklet paylaşım uygulaması kullananların sayısı: 249 milyon

10- E-devlet uygulamalarını kullananların sayısı: 470 milyon

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