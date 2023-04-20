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Haberler Gündem 3. Sayfa Fadime Öcal cinayetinde son dakika | Abla katili konuştu... Bahaneleri hep aynı!
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Abla katili konuştu... Bahaneleri hep aynı!

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablası 38 yaşındaki Fadime Öcal´ı tabancayla öldüren 34 yaşındaki Gökhan Öcal, mahkemedeki savunmasında, "Bir erkekle olan konuşmalarını gördüm. Karşı tarafa uygunsuz fotoğraflarını göndermiş. Bunları görünce deliye döndüm. Ablamı korkutmak isterken tabanca ateş aldı. Emniyet ekiplerini arayarak 'Ablamı öldürdüm, gelin beni alın dedim' ifadelerine yer verdi. Duruşma eksik evrakın giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi

Fadime Öcal cinayetinde son dakika | Abla katili konuştu... Bahaneleri hep aynı!
DHA

Kırşehir'de olay, geçen yıl 17 Temmuz´da, Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da yaşayan Gökhan Öcal (34), ablasının yaşadığı ilçeye geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Fadime &Ouml;cal, 38 yaşındaydı.
Fadime Öcal, 38 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre Öcal ile ablası arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Gökhan Öcal belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ablasını silahla &ouml;ld&uuml;ren G&ouml;khan &Ouml;cal.
Ablasını silahla öldüren Gökhan Öcal.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fadime Öcal'ın (38) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ablasını öldüren Gökhan Öcal ise suç aletiyle birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

Fadime Öcal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gökhan Öcal hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.

"UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ"

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Gökhan Öcal ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan Öcal, "Kardeşimi uzun süredir takip ediyordum. Hal ve hareketleri normal gelmiyordu. Çevredekilerin sürekli Fadime hakkında konuşmaları beni iyice şüphelendirmişti. Bir gün telefonunu karıştırırken bir erkekle olan konuşmalarını gördüm. Karşıdaki kişiye uygunsuz fotoğraflarını göndermiş. Bunları görünce deliye döndüm. Kendisiyle tartışmaya başladık" diye konuştu.

"ÇEVREDEKİLERİN DEDİKODULARINDAN BIKMIŞTIM"

Savunmasını sürdüren sanık Öcal, şöyle konuştu: "Ablama bu mesajlar neyin nesi dedim. Neden yaptın diye hesap sordum. Bana 'Sana ne sen benim namus bekçim misin?' dedi ve küfretti. Ben de, 'Senin kardeşinim tabii ki de namusun benden sorumlu' dedim. O sırada 'Beni mecbur bıraktılar, tehdit ettiler, karşılığında çıplak fotoğraflarımı gönderdim' dedi. Anlattıkları, ettiği küfürler ve yaptığının doğru olduğunu savunması beni iyice öfkelendirmişti. Artık çevredeki insanların konuşmalarından, dedikodularından bıkmıştım.

"KORKUTMAK İSTERKEN SİLAH ATEŞ ALDI"

Telefonuna baktığımda zaten onların konuşmalarını doğruluyordu. Sürekli de benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. Ben de yanımda bulunan silahla kendisini korkutmak istedim. Ablamı korkutmak isterken tabanca ateş aldı. Emniyet ekiplerini arayarak `Ablamı öldürdüm, gelin beni alın' dedim. Sonrasında da teslim oldum." Mahkeme heyeti duruşmayı evrak eksikliklerinin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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