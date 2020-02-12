Fahriye Evcen'in bir süredir kanser ile mücadele eden babası Ramazan Evcen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ramazan Evcen, geçtiğimiz yıl mide kanseri ameliyatı geçirmiş ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı.
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