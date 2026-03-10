Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Milano kaçamağı

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte bir tatil kaçamağı yaptı.

Sık sık yurt dışında yaptıkları tatillerle gündeme gelen çiftin bu kez rotası Milano oldu.

Evcen, sosyal medya hesabından tatillerine dair paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmedi.

Milano sokaklarında objektif karşısına geçen oyuncunun pozları, takipçilerinin beğenisini topladı.

Fotoğraflar: Instagram