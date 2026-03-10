Canlı
        Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Milano kaçamağı - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Milano kaçamağı

        Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Milano tatiline çıktı

        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 22:19
        Ünlü çiftin Milano kaçamağı

        Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte bir tatil kaçamağı yaptı.

        Sık sık yurt dışında yaptıkları tatillerle gündeme gelen çiftin bu kez rotası Milano oldu.

        Evcen, sosyal medya hesabından tatillerine dair paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmedi.

        Milano sokaklarında objektif karşısına geçen oyuncunun pozları, takipçilerinin beğenisini topladı.

        Fotoğraflar: Instagram

        HT 360 - 9 Mart 2026 (İran'ın Geleceği Nasıl Şekillenecek?)

        "Ilımlı İran beklentisi" boşa mı çıktı? Mücteba Hamaney daha mı sert olacak? Füze ve Dron emirlerini kim veriyor? ABD - İsrail yeni Hamaney'e ne diyor? HT360'ta Dilek Gül sordu; Gazeteci Alişer Delek ve İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Özer değerlendirdi.

        #Fahriye Evcen
        #Burak Özçivit
