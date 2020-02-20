Dün kurda dar alanda hareketli bir gün yaşandı. Dolar dün güne 6.0692 liradan başlarken Merkez Bankası'nın faiz karar öncesi 6.0540'a kadar indi.
Ardından Merkez'in 50 baz puanlık faiz indirimini açıklamasının ardından 6.08'in üzerine çıktı.
GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANACAK
Dolar/TL yeni güne de 6.0843'ten başladı.
Bugün yurtiçinde açıklanacak veriler içerisinde, TÜİK'in açıklayacağı şubat ayı tüketici güven endeksi öne çıkıyor. Bunun yanında Hazine de ocak ayı merkezi yönetim borç stoku verilerini açıklayacak.
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