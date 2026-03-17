        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz evlilik kredisi başvuruları sürüyor! Kimler Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanabilir, ödeme planı nasıl?

        Aile ve Gençlik Fonu'na ilgi büyüyor. Başvuru sayısı 214 bin 978'e ulaşırken, 63 binden fazla çifte toplam 10 milyar lirayı aşan faizsiz evlilik kredisi verildi. 18-29 yaş aralığını kapsayan destek kapsamında gençlere 200-250 bin TL finansman sağlanırken, kredi 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak sunuluyor. Çocuk sahibi olan çiftlere ise borç erteleme imkânı tanınıyor. Peki, kimler faizsiz evlilik kredisinden yararlanabilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Aile ve Gençlik Fonu’na başvurular sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şu ana kadar 214 bin 978 çiftin programdan yararlandığını ve toplam desteğin 10 milyarı aştığını açıkladı. 18-29 yaş aralığını kapsayan programda 200-250 bin TL kredi, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeyle sunuluyor; çocuk sahibi olan çiftlere ise borç erteleme imkânı tanınıyor. İşte, tüm detaylarıyla faizsiz evlilik kredisi

        AİLE GENÇLİK FONU'NA 214 BİN 978 KİŞİ KATILDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi ile gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını belirtti.

        Aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini ve aileyi güçlendirmeyi ana hedef olarak gördüklerini kaydeden Göktaş, bu kapsamda Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde uyguladıklarını ifade etti.

        Evlenecek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle, evliliklerini daha sağlam temeller üzerine kurmalarını amaçladıklarını ifade eden Göktaş, evlilik yolundaki genç çiftleri yalnız bırakmadıklarının altını çizdi.

        Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

        "2023'te kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuru sayısı 214 bin 978'e ulaştı. Fondan 164 bin 930 gencimiz faydalanmaya hak kazanırken, bugün itibarıyla 63 bin 466 genç çiftimize kredi ödemelerini gerçekleştirdik. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan bu fon kapsamında bugüne kadar toplam 10 milyar 73 milyon lira destek sağladık. Fondan faydalanan 6 bin 812 çiftimizin 6 bin 891 çocuğu dünyaya geldi. Ayrıca ülke genelinde 160 bin genç çiftimize eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik."

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ TUTARI NE KADAR?

        Aile Gençlik Fonu'na başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlanıyor.

        ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLER BORÇ ERTELEMESİ YAPABİLECEK

        Proje kapsamında kredi kullanan çiftlerden, çocuk sahibi olanlar talep etmeleri halinde borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek.

        GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

        Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz faizsiz kredi desteği sunuluyor.

        KİMLER FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ALABİLİR?

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

        - Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),

        - Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

        - Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,5 katından fazla olmamak,

        - Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

        - Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

        - Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

        - Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

        - Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
