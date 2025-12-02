Faladdin için tahliye kararı

İddianamede, Sertaç Taşdelen’in falcılık faaliyetleri yürüttüğü belirtilerek, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 9 Ocak 2024 tarihinde Arteria Yazılım A.Ş.’ye işlem yaptığı aktarıldı. Şirketin 'Faladdin' uygulamasında fal tanıtımı, 'binnaz.com' ve 'binnazabla.com' sitelerinde medyumluk tanıtımı yaptığı gerekçesiyle reklamların durdurulduğuna yer verildi. İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, Arteria Teknoloji A.Ş. üzerinden elde edilen gelirlerin suç geliri olduğu ve bu paraların hem şirkete hem de şüpheliye ait yurtdışı hesaplara aktarıldığı tespit edildiği yazıldı. Ayrıca paraların kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden de transfer edildiği de ifade edildi.
MASAK Raporunda, Taşdelen’in 2013’ten bu yana SGK kaydının bulunduğu, prime esas kazançlarının düşük olduğu, 3 şirkette aktif ortaklık ve 4 şirkette yöneticilik kaydının yer aldığı, gayrimenkulü bulunmazken 5 kara ve 2 deniz aracına sahip olduğu bilgisine yer verildi. İddianamede yer alan MASAK raporunda, şüphelinin 3 farklı kripto varlık hesabı bulunduğu, yıllık bankacılık işlemlerinin yüksek montanlı olduğu, özellikle 2024 ve 2025 yıllarına ait işlem hacminin dikkat çekici boyutta olduğu kaydedildi. Diğer yandan 2024 yılına ait nakit çekim tutarlarının ise yüksek olduğu kaydedildi. Sertaç Taşdelen’in 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi.