Faladdin için tahliye kararı

'Faladdin' ve 'Binnaz' adlı sitelerinin sahibi Sertaç Taşdelen, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Taşdelen hakkında ilk duruşmada tahliye edilmesine karar verdi.

DHA'nın haberine göre fal bakma uygulamalarından olan 'Faladdin' ve 'Binnaz' adlı mobil uygulamaların ve internet sitelerinin sahibi Sertaç Taşdelen, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sertaç Taşdelen ve sanık avukatları hazır bulundu.

REKLAM

Tutuklu sanık Sertaç Taşdelen mahkemede yaptığı savunmasında, "Ben eczacı bir anne ve babanın tek evladıyım. İnovasyon ve girişimcilik okudum; üniversiteden şeref derecesiyle mezun olduktan sonra Harvard’ta yüksek lisans yaptım. Ardından Dubai’de bir şirkette iç yönetim danışmanlığı görevinde bulundum. Vatan toprağıma geri dönünce bir yazılım şirketi kurdum. Bu şirket, yapay zekâyı kullanarak teknoloji üreten bir fabrika niteliğindedir ve yazılım hizmeti vererek telefon uygulamaları geliştirmektedir. Teşvikler alan, ödüller kazanan ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden bir şirkettir. Ben bilerek ve isteyerek bu ülkede istihdam yaratmaya geldim. Burada geliştirdiğimiz teknolojiyle bir yazılım hizmet faturası kesiyoruz. Türkiye’den 1 lirayı dahi yurtdışına aktarmadık. Aldığımız tek hizmet reklam harcamalarıdır. 40 çalışanın maaşı ödenmekte, geri kalan meblağ ise şirket kasasında bulunmaktadır. Benim kara para veya bu tarz suçlamalarla bir alakam yoktur. Suçlamaları asla kabul etmiyorum; ben bir girişimci ve iş insanıyım. Şirketimizin tüm banka hesapları, ülkeye katkı sunduğunu açıkça göstermektedir. Elbette para girişleri ve transferler var; ancak bunların tamamı hukuki çerçevededir. Türkiye’ye yurtdışından gelen para, 40 yazılım mühendisinin maaşı olarak ödenmektedir. Askerliğimi jandarma ve komando olarak yaptım; şehit olmak için dua etmiş bir insanım. Benim kara parayla aklamayla işim olmaz. Böyle bir suçlamayı kabul etmiyorum.10 polis ve 2 kameraman eşliğinde gözaltına alındım, gocunmadım; cezaevinde tekli hücrede yattım, yine gocunmadım. Öncül suçu kabul etmiyorum. İddianameyi kendim okuduğumda herhangi bir suçla karşılaştığımı söyleyemem. Evet bir para girişi var ama bunların hepsi hukuki çerçevededir" dedi.