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HaberlerFutbolFalcao SON DAKİKA! Falcao, Muslera'nın paylaşımına "Cimbombom" yorumu yaptı!

Radamel Falcao, Muslera'nın paylaşımına "Cimbombom" yorumu yaptı

Galatasaray camiası Radamel Falcao transferine kilitlenirken flaş bir gelişme yaşandı! Kolombiyalı golcü, Fernando Muslera'nın fotoğrafının altına "Cimbombom" yorumunu yaptı, Muslera ve Donk Falcao'ya cevap verdi!

Falcao

Galatasaray, TFF Süper Kupa finalinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederken maç sonrasında bile Falcao transferi konuşuldu! Mustafa Cengiz'in açıklama yaptığı anlarda taraftarlar Falcao için tezahürat yaparken Kolombiyalı yıldız da flaş bir harekette bulundu!

Fernando Muslera'nın fotoğrafının altına yorum yapan Falcao "Cimbombom" yazdı. Uruguaylı file bekçisi, Kolombiyalı yıldıza "Galatasaray'a gel" yanıtını verirken Ryan Donk da "Gel, 1 hafta sonra sezon başlıyor" dedi.

Bu gelişmelerden kısa süre sonra Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao'yu takip etti ve birkaç paylaşımını beğendi.

Tüm bu sosyal medya aktiviteleri, kısa süre içerisinde Galatasaray taraftarınca büyük ilgi gördü, binlerce beğeni aldı.

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