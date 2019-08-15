Falcao transferinde son dakika...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbolFalcao transferinde son dakika... Galatasaray transfer haberleri

Falcao transferinde son dakika...

Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao transferi kelimenin tam anlamıyla yılan hikayesine döndü! Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim, "Ben Yedder ile Falcao hücum hattında gayet uyumlu olabilirler" şeklinde konuştu! Menajer Ahmet Bulut ise "Olumsuz bir durum yok. Görüşmeler yolunda gidiyor. Falcao'nun niyeti burada futbol oynamak" açıklaması yaptı

Galatasaray

Galatasaray'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fransız basınının, Monaco'nun 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladığını duyurmasının ardından bir açıklama da Teknik Direktör Leonardo Jardim'den geldi.

Portekizli çalıştırıcı, Metz ile oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Ben Yedder'in transferi sonrası Falcao'nun durumunun ne olacağıyla ilgili soruya, "Falcao, bu hafta çok iyi çalıştı ve çok istekliydi. Kendisi, üç haftadır bizimle birlikte ve çok iyi bir durumda. Ona elbette güveniyorum. Wissam Ben Yedder'i ise ikinci bir forvet olarak düşünebiliriz. Falcao ile çok uyumlular ve birlikte oynayabilirler" cevabını verdi.

Portekizli teknik adamın bu açıklamaları kafa karıştırırken, Falcao'yu bırakmak istemediği şeklinde yorumlandı.

AHMET BULUT'TAN "SORUN YOK" AÇIKLAMASI

Son olarak Monaco'da görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut, İstanbul'a geldi... Bulut yaptığı açıklamada, "Falcao transferinde olumsuz bir durum yok. Görüşmeler yolunda gidiyor. Monaco bir santrfor transferi daha yapacak. Hafta ortasına kadar Falcao'nun durumu netleşir. Falcao'nun niyeti burada futbol oynamak" dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • dodocuk34@gmail.com 7 dakika önce Gs için bu transfer büyük bir hata , umarım yönetim aklını başına alır , paraları boşu boşuna dinazorlara çar çur etmez.
    CEVAPLA
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu! İşte tüm detaylar...
FUTBOLBir İstanbul masalı...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Ada'dan golcü geliyor - Kolarov'da son durum - FB transfer haberleri
FUTBOLFenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
Liverpool'un yıldızları İstanbul'a hayran kaldılar
FUTBOLİstanbul için ne söylediler?
Serdar Ali Çelikler yazdı: Süper Kupa'nın gösterdikleri...
FUTBOL"Süper Kupa'nın gösterdikleri..."
Liverpool - Chelsea maçının ardından...
FUTBOLLiverpool - Chelsea maçının ardından...
Cengiz Ünder imzayı attı! Roma resmen açıkladı
FUTBOLCengiz imzayı attı! İşte detaylar...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ! Galatasaray'ın Falcao transferinde sıcak gelişme! - HABERLER
FUTBOLFalcao'da sıcak gelişme!
Alanyaspor'a 19'luk orta saha - Transfer Haberleri
FUTBOLAlanyaspor'a 19'luk orta saha
Süper Lig'in ilkleri ve enleri!
FUTBOLSüper Lig'in ilkleri ve enleri!
Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal, takımına güveniyor - Sivasspor Haberleri
FUTBOLKaptan Ziya Erdal, takımına güveniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X