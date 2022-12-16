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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Farah Zeynep Abdullah hastalıklarını açıkladı

Farah Zeynep Abdullah, "Kronik bir hastalığın var mı?" sorusunu yönelten bir takipçisine hastalıklarını art arda sıralayarak dert yandı

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  • Farah Zeynep Abdullah hastalıklarını açıkladı - Magazin haberleri

    Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği soru-cevap ile hakkında merak edilenleri anlattı.
  • Farah Zeynep Abdullah hastalıklarını açıkladı - Magazin haberleri

    Bir takipçisinin "Kronik bir hastalığın var mı?" şeklindeki sorusuna kayıtsız kalmayan Abdullah, hastalıklarını art arda sıralayarak dert yandı.
  • Farah Zeynep Abdullah hastalıklarını açıkladı - Magazin haberleri

    "DOKTORA GİTMEM GEREKİYOR"

    33 yaşındaki oyuncu, "Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım. Beynimde lezyon var. Bir de dizim çok kötü. Bu hafta doktora gitmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.
  • Farah Zeynep Abdullah hastalıklarını açıkladı - Magazin haberleri

    BEYİNDE LEZYON NEDİR?

    Beyinde yer alan bazı dokuların ya da dokularda meydana gelen hasarlardır. Beyinde bulunan lezyonlar, pek çok farklı boyda, çeşitte ve şekilde olabilir. Beyindeki lezyonlar, genellikle çekilen beyin MR’sında leke olarak görülür. Bu lekelerin çoğu iyi huylu olduğu için genellikle zararsızdır.

    HAŞİMATO NEDİR?

    Hashimato tiroidi, tiroit bezinin iltihaplı hastalıklarının yani tirioditlerin en sık görülen çeşididir. Otoimmün ya da kronik lenfosistik tiriodit olarak da adlandırılır ve bağışıklık sisteminin bozukluğundan kaynaklanan bir endokrin sistem hastalığıdır.
  • Farah Zeynep Abdullah hastalıklarını açıkladı - Magazin haberleri

    'ESTETİK' YANITI

    Farah Zeynep Abdullah, daha önce de "Dudaklarınızda dolgu var mı?" sorusunu yönelten bir takipçisine "Çok teşekkür ederim. Yok, yani dudak dolgusu olmayan son insanlardan biri benim galiba. Ama ben bu sabah düşündüm, ruj sürdüm ve dedim ki 'Tamam, yeterli" yanıtını vermişti.
  • Farah Zeynep Abdullah hastalıklarını açıkladı - Magazin haberleri

    UMUT EVİRGEN İLE ANILMIŞTI

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda Farah Zeynep Abdullah'ın adı Umut Evirgen ile anılmıştı. Dedikoduların ardından ikili, Emirgan'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmişti. 
  • Farah Zeynep Abdullah hastalıklarını açıkladı - Magazin haberleri

    "YAKIN ARKADAŞIZ"

    Çıkışta birlikte görülen Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, "Yakın arkadaşız" açıklamasını yapmıştı.

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