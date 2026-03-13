Oscar Ödülleri'nden önce mutlaka izlenmesi gereken, geçen 10 yılın Oscar kazanan filmleri!
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar'da "En İyi Film" ödülünü kazanmak, bir yapımın kültleşmesinin en güçlü işaretlerinden biri sayılıyor. Son 10 yılda bu ödülü kazanan filmler ise hem hikâyeleri hem de sinema dilindeki yenilikleriyle izleyiciler üzerinde derin izler bıraktı. İşte yılın en iyisi seçilmeden mutlaka izlemeniz gereken Oscar kazanan filmler...
Dramdan bilim kurguya, toplumsal eleştiriden fantastik hikâyelere kadar uzanan geniş bir yelpaze… Oscar’da “En İyi Film” ödülünü kazanan yapımlar, çoğu zaman dönemin ruhunu yansıtan güçlü hikâyeleriyle öne çıkıyor. Son 10 yılın en çok konuşulan Oscar kazananlarını sizin için derledik. İşte detaylar…
SPOTLIGHT (2016) — YÖN: TOM MCCARTHY
Gazetecilik dünyasının en çarpıcı gerçek hikâyelerinden birini anlatan Spotlight, Boston Globe gazetesinin araştırmacı gazetecilik ekibinin Katolik Kilisesi’ndeki çocuk istismarı skandalını ortaya çıkarma sürecine odaklanıyor. Sessiz ama son derece güçlü anlatımıyla dikkat çeken film, gerçeğin peşinde koşan gazetecilerin kararlılığını ve sistematik bir örtbasın nasıl çözüldüğünü gözler önüne seriyor.
MOONLIGHT (2017) — YÖN: BARRY JENKINS
Üç farklı zaman diliminde ilerleyen Moonlight, Miami’de büyüyen Chiron adlı bir gencin kimlik arayışını ve hayatındaki kırılma noktalarını anlatıyor. Yalın anlatımı, şiirsel görselliği ve güçlü oyunculuklarıyla sinema tarihine geçen film, kişisel hikâyeleri evrensel bir duyguya dönüştürmeyi başarıyor.
THE SHAPE OF WATER (2018) — YÖN: GUILLERMO DEL TORO
Fantastik sinemanın ustalarından Guillermo del Toro’nun imzasını taşıyan The Shape of Water, bir temizlik görevlisi ile gizemli bir su yaratığı arasındaki sıra dışı ilişkiyi anlatıyor. Soğuk Savaş döneminde geçen film, aşk, yalnızlık ve farklılıkların kabulü üzerine masalsı bir anlatı sunuyor.
GREEN BOOK (2019) — YÖN: PETER FARRELLY
1960’lı yıllarda geçen Green Book, Afro-Amerikalı piyanist Don Shirley ile onun şoförü Tony Lip’in ABD’nin güney eyaletlerine yaptıkları turne yolculuğunu konu alıyor. Irkçılık, dostluk ve önyargılar üzerine kurulu film, iki zıt karakterin zamanla gelişen dostluğunu sıcak bir dille aktarıyor.
PARASITE (2020) — YÖN: BONG JOON-HO
Güney Kore sinemasının dünya çapındaki başarısını taçlandıran Parasite, sınıf farklarını kara mizah ve gerilimle harmanlayan çarpıcı bir hikâye sunuyor. Zengin bir aile ile yoksul bir ailenin yollarının kesişmesiyle başlayan film, beklenmedik olaylarla dolu sürükleyici bir toplumsal eleştiriye dönüşüyor.
NOMADLAND (2021) — YÖN: CHLOÉ ZHAO
Amerika’da ekonomik kriz sonrası karavanıyla yollara düşen Fern’in hikâyesini anlatan Nomadland, modern göçebeliği şiirsel bir dille ele alıyor. Gerçek göçebelerin de rol aldığı film, yalnızlık, özgürlük ve yeni başlangıçlar üzerine sakin ama etkileyici bir sinema deneyimi sunuyor.
CODA (2022) — YÖN: SIAN HEDER
İşitme engelli bir ailenin tek duyan üyesi olan Ruby’nin müzik hayalleri ile ailesine olan sorumluluğu arasında kalmasını anlatan CODA, samimi hikâyesiyle izleyicilerin kalbini kazandı. Aile bağlarını ve bireysel hayalleri duygusal bir dengeyle anlatan film, Oscar’da sürpriz bir zafer elde etmişti.
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (2023) — YÖN: DANIEL KWAN & DANIEL SCHEINERT
Çoklu evren teması üzerine kurulu çılgın ve yaratıcı anlatımıyla dikkat çeken film, sıradan bir kadının paralel evrenlerde farklı versiyonlarıyla karşılaşmasını konu alıyor. Absürt mizah, aksiyon ve duygusal anları bir araya getiren yapım, modern sinemanın en özgün işlerinden biri olarak kabul ediliyor.
OPPENHEIMER (2024) — YÖN: CHRISTOPHER NOLAN
Atom bombasının mucidi olarak bilinen fizikçi J. Robert Oppenheimer’ın hayatını konu alan film, bilim, etik ve güç arasındaki karmaşık ilişkiyi ele alıyor. Christopher Nolan’ın epik anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosu sayesinde film, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü aldı.
ANORA (2025) — YÖN: SEAN BAKER
Sean Baker’ın yönettiği Anora, New York’ta yaşayan genç bir kadının beklenmedik bir şekilde Rus bir oligarkın oğluyla evlenmesiyle başlayan karmaşık bir hikâyeyi anlatıyor. Sınıf farkları, güç ilişkileri ve modern ilişkilerin dinamikleri üzerine kurulu film, son yılların en çok konuşulan Oscar kazananlarından biri oldu.
Fotoğraf kaynak: IMDb