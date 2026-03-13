EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (2023) — YÖN: DANIEL KWAN & DANIEL SCHEINERT

Çoklu evren teması üzerine kurulu çılgın ve yaratıcı anlatımıyla dikkat çeken film, sıradan bir kadının paralel evrenlerde farklı versiyonlarıyla karşılaşmasını konu alıyor. Absürt mizah, aksiyon ve duygusal anları bir araya getiren yapım, modern sinemanın en özgün işlerinden biri olarak kabul ediliyor.