FAST NEDİR?

FAST sistemi; mesai saatlerine takılmadan farklı bankalar arasında 365 gün boyunca 7/24 para transferi yapılmasına olanak tanıyan para gönderme işlemidir.

Para transferi yapmak isteyen kişiler farklı bankalar arasında mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde işlem yapamıyordu. Bankalar arasında para göndermek isteyen kişiler para transferinin yani EFT’nin gerçekleşmesi için bir sonraki işlem gününün mesai saatlerini bekleniyordu. Bu da hafta sonu bankalar arası para gönderen kişinin iki güne yakın beklemesi anlamına geliyordu. Bu sorunun ortadan kaldırılması için FAST devreye alındı. Artık FAST’ın işlem limitine kadar olan tutarı saat ya da gün fark etmeksizin farklı bankalar aracılığıyla da olsa ödemeler anında yapılabiliyor.