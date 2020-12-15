Fatih Altaylı: Galatasaray yönetimi uçuruma gidiyor

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

FENERBAHÇE

"NEDEN BÜTÜN TEPKİLER EROL BULUT'A?"

"Malatya kazanmak için her şeyi yaptı diyebiliriz. Malatya'ya bu maçı kazandıran Fenerbahçe'nin kaybetmiş olması. Malatyaspor Saracoğlu'nda 4 forvetle sahaya çıkıyor. Ama Fenerbahçe takımı bunu kendi lehine çevirip, orta sahayı ele geçirip oyunu rakibin üstüne yıkacağına, kendi sahasına hapsoluyor ve 4 forvete eziliyor. Fenerbahçe utanç verici bir biçimde kaybetmiştir. Sahaya 4 forvetle çıkmak cesarettir. Maçtan bu yana sosyal medya üzerinden veya bana atılan maillerden izliyorum. Bütün tepkiler Erol Bulut'a. Niye? Orada efsane adamlar var. Bir Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu. Erol Bulut'u oraya Comolli mi getirdi, ben mi getirdim? Nasıl oldu o iş? Onu oraya getiren birileri var. Keza bir başka Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel. O da orada.

"COMOLLI SORUMLU DA EMRE DEĞİL Mİ?"

Fenerbahçe biraz Türkiye gibi. Hesabı işine geldiği gibi işine geldiği tarafa kesmek. Böyle olmaz bu işler. Mesele şu ki, Fenerbahçe liderin 3 puan gerisinde. 'Erol Bulut istifa etsin' diyorlar. Peki Emre niye gitmesin? Emre gitsin de demiyorum sakın yanlış anlamasın kimse. Eğer bu teknik direktör hatasından, sportif teknik direktör sorumlu ise Comolli sorumlu da Emre değil mi? 'Erol Bulut istifa', 'Aziz Yıldırım'ın ahını mı aldık', 'Aykut'tan özür dileyecek misiniz' falan...

"FENERBAHÇE KÖTÜYE GİDİYOR, TRANSFERİ EROL BULUT MU YAPTI?"

Fenerbahçe muazzam bir futbol oynamıyor, işi idare ediyor. Ortada bir sistem falan yok. Bu oyun stilinden bir sistem görülmüyor. Fenerbahçe'nin kaygılanması gereken mevzuu şudur; Fenerbahçe iyiye doğru gideceğine kötüye gidiyor. Fenerbahçe futbol olarak da geriye gidiyor, takım olma konusunda da geriye gidiyor. Skordan rahatsız olan bir Fenerbahçeli futbolcu ben göremedim. Ne Gustavo, ne Ozan ne öbürünün. Gökhan maçın 60. dakikasında kırmızı kart görmediği için kendini şanslı addetmeliydi, mağlubiyet umurunda değildi. Caner ne yapıyor belli değil. Bir araba alıyorsun, 'bu araba beni yolda bıraktı' diye satıyorsun, sonra 3 sene sonra geriye alıyorsun. Mert Hakan ne yapıyor? Fenerbahçe'de kimse bir şey oynamıyor. Novak'ın maçta akılda kalan tek hareketi maçtan sonra gülmesi. Ben ona kızmam. Ama genel olarak takımda kaybetmekten dolayı bir rahatsızlık olmaması vahim durum. Efsanelerimiz diye iki adamı koymuşsan oraya o zaman efsaneler de sorumludur. Erol Bulut istifa etsin, peki kim gelecek yerine? Transferi Erol Bulut tek başına mı yaptı?

"BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN"

Fenerbahçe vehameti burada. Galatasaray'ın çok geriden gelip şampiyonlukta geçince 'Beni Saracoğlu'na yenemiyorsun'a getirdi, o da gitti. Mesele şampiyonluk kupasını kazanıyor olmak. Sahada her maç yenil, şampiyon ol. Keşke Galatasaray yine Saracoğlu'nda yenilseydi de şampiyon olsaydı. Fenerbahçe yönetim olarak, camia olarak, taraftar olarak bu boş işlerle uğraşmayı bıraksın, sen 7 senedir şampiyon olamıyorsun.

BEŞİKTAŞ

"SERGEN'İN AÇIKLAMALARINA 100 ÜZERİNDEN 100 VERİYORUM!"

Beşiktaş deplasmanda olmasına rağmen iyi oynayan bir takım. Rakip yarı sahasına çok girdi ama çeviremedi. Aboubakar 1,5 milyon Euro'dan aşağı gelmiş midir? Burak Yılmaz'ın kazandıracağı her puan üç maçta o parayı geri getirir. Beşiktaş'ın transfer dönemindeki hataları böyle kritik maçlarda karşısına çıkacaktır. Sergen'in bu konuşmasına yüz üzerinden 100 puan veriyorum. Sahada olan biten her türlü rezalet VAR sistemi başında oturan adamların keyfine göre. Böyle bir şey olmaz. Futbola olan güven inanç gitgide kayboluyor. Eskisi hataydı, bu kasıta giriyor. Bu oyunun ruhunu bilen herkes Sergen'le aynı kanaatte olmak zorunda. VAR yapacağına 2 orta hakem koy. Artık futbol çok hızlı, hakemlerin yaş ve kondisyon itibarıyla hele hele profesyonelse daha da zor.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN BASINA TEPKİSİ

Hoca haklı, basın mensupları da haklı. 75. dakikada soru sor. 75. dakikada soru mu olur? Sonucun ne olacağını Allah biliyor. Hoca 'bana niye soru sorulmadı' demesiyle haklı, gazetecilerin de soru soracak durumu yok. Online soru sorsunlar. Gazeteciler bizatihi mevcut olsalar oradan soru çıkar. Bu federasyonun ihtiyarlığından kaynaklanıyor.Eskiden spor yazarları maç bitmeden 15 dakika önce yazarlardı. Eskiden böyle imkanlar yoktu. Her gazetenin bir telefonu olurdu, spor yazarları telefonla yazdırırdı. Aynı o hesap, maç yazısı yazar gibi soru sorduruyorlar. Antrenmanların hepsini kapatıyorsa büyük hata. Çünkü antrenmanlar da modern futbol iletişimin bir parçası. Antrenmanları kapatıyorsa o zaman soru da sormazlar.

TRABZONSPOR

"ABDÜLKADİR SAHADA YOK"

Abdülkadir'le ilgili daha önce konuştuğumda Trabzonlular'dan eleştiri daha doğrusu ağır hakaret işitmiştim. Ama zaman beni haklı çıkardı. Sahada yok. Şimdi Yusuf Yazıcı'yı da görüyoruz, Abdullah Ömür'ü de görüyoruz. Çalışmadan ekmek yok, ciddiyeti ele almadan, bu işe kafayı koymadan ekmek yok. Abdülkadir Ömür de iyi bir futbolcu olmak için her şey var. Bu gidişat gidişat değil.

GALATASARAY

"GALATASARAY UÇURUMA GİDİYOR"

Galatasaray bu yönetimle gerçekten bir uçuruma koşar adım gidiyor. Galatasaray Başkanı aslandır, yaralı aslan da olsa aslandır ama bunun bile farkında değil. Galatasaray Genel Kurulu'na yalan söylemeye başlamışsa bir yönetim, genel kuruldan gerçekleri saklıyorsa, yeniden yapılandırma anlaşmasını yenilemede sıkıntı yaşıyorsa, Florya arazisinde kazık yemişse, Galatasaray'da sorunlar var demektir. Galatasaray bu yönetim anlayışından, bu yöneticilerden kurtulmaz ise, tamamen kendini düşünen birisi vereceği pozları, diğeri vereceği röportajı düşünürse olacak bir iş değildir.

WEBO'YA IRKÇILIK

"IRKÇILIK KARŞITLIĞINI BAŞAKŞEHİR YAPIYORSA KOMEDİDİR"

İzlerken güldüm. Webo'ya yapılan tabii ki kabul edilebilir bir iş değil. Artık bu konuda hassas bir dünya var. Ancak ırkçılık karşıtlığının bayraktarlığını Başakşehir yapıyorsa bu komedidir. Türkiye'de futbol ve ırkçılık deyince bu iki kelimenin birleştiği bir isim var. Bu da Emre Belözoğlu. Bu arkadaş gerek Türkiye'de gerekse oynadığı yurt dışında oynadığı zamanlar ırkçılıkla özdeşleşti. Yobo'ya ırkçı hakaretlerde bulundu, Trabzon'da bulundu. Bu arkadaş Başakşehir'e alındı baş tacı edildi, kaptan yapıldı.

"FUTBOLCUSUNA 'YAMYAM' DİYEN BAŞKAN VARDI"

Fenerbahçe'de tribünlerden Drogba'ya muz sallandı. Burada Emre'yi falan suçlamıyorum. Toplumsal ikiyüzlülükten bahsediyorum. Galatasaray taraftarları arasında ırkçısı da vardır her çeşidi vardır. Amed Spor'a yapılan ırkçılık değil mi? Irkçılığın dibine vurmuş bir futbol taraftarı, affedersin zenci ondan sonra ırkçı tiye twitter sallanıyor. Bu komedi, iki yüzlülüktür. İnşallah bu vesile ile ırkçılığın ne olduğunu öğrenmişlerdir de bundan sonra böyle komediler yaşanmaz. Irkçılığın kitabını yazmış Emre Belözoğlu'na yaşam boyu onur ödülü verildi. Buradaki hedefim Emre falan değil. Hedefim Türkiye'de spor kamuoyunun geneli. Futbolcusuna yamyam diyen kulüp başkanı vardı Türkiye'de.