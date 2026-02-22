Fatih Karagümrük: 0 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük haftayı 13, Samsunspor ise 31 puanla tamamladı.
Giriş: 22.02.2026 - 21:57 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde oynadığı son üç maçta galip gelemedi ve haftayı 31 puanla tamamladı. Sonuncu sırada yer alan Fatih Karagümrük ise puanını 13'e çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Trabzonspor'a konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ