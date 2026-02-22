Canlı
        Fatih Karagümrük: 0 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Fatih Karagümrük: 0 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük haftayı 13, Samsunspor ise 31 puanla tamamladı.

        Giriş: 22.02.2026 - 21:57
        İstanbul'da gol sesi çıkmadı!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.

        Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde oynadığı son üç maçta galip gelemedi ve haftayı 31 puanla tamamladı. Sonuncu sırada yer alan Fatih Karagümrük ise puanını 13'e çıkardı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Trabzonspor'a konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

        İftar saatinde silahlı saldırı

        Çorum'da iftar saatinde bir restorana giren kimliği belirsiz şüpheli, işletme sahibine "U.T.'nin selamı var" diyerek 5 el ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı; polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

