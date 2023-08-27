Fatih Karagümrük: 1 - Ankaragücü: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı,
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı hakem Turgut Doman yönetti.
Fatih Karagümrük, 44'te Marcus Rohden'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan MKE Ankaragücü, 57'de Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle skora denge getirdi.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik skorla ve birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 4'e, henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü ise 2'ye yükseltti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Turgut Doman, Eray Eyisoy, Mert Bulut
VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini (Dk. 65 Salih Dursun), Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Feghouli (Dk. 65 Shukurov), Adnan Uğur (Dk. 84 Sturaro), Can Keleş (Dk. 71 Serdar Dursun), Mendes (Dk. 84 Samed Onur), Lasagna
MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah Bilazer (Dk. 79 Rodrigues), Radakovic, Mert Çetin (Dk. 88 Alper Uludağ), Mujakic, Tolga Ciğerci, Djokanovic (Dk. 74 Cem Tuna Türkmen), Efkan Bekiroğlu, Morutan, Cephas (Dk. 74 Kitsiou), Sowe (Dk. 88 Bajic)
Goller: Dk. 44 Rohden (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 57 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Dk. 55 Mujakic (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Adnan Uğur (Fatih Karagümrük)