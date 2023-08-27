Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük: 1 - Ankaragücü: 1 MAÇ SONUCU - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük: 1 - Ankaragücü: 1 MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı,

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 21:35 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da kazanan yok
        ABONE OL
        ABONE OL

        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı hakem Turgut Doman yönetti.

        Fatih Karagümrük, 44'te Marcus Rohden'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

        İkinci yarıya hızlı başlayan MKE Ankaragücü, 57'de Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle skora denge getirdi.

        Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik skorla ve birer puanla ayrıldı.

        Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 4'e, henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü ise 2'ye yükseltti.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Turgut Doman, Eray Eyisoy, Mert Bulut

        VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini (Dk. 65 Salih Dursun), Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Feghouli (Dk. 65 Shukurov), Adnan Uğur (Dk. 84 Sturaro), Can Keleş (Dk. 71 Serdar Dursun), Mendes (Dk. 84 Samed Onur), Lasagna

        MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah Bilazer (Dk. 79 Rodrigues), Radakovic, Mert Çetin (Dk. 88 Alper Uludağ), Mujakic, Tolga Ciğerci, Djokanovic (Dk. 74 Cem Tuna Türkmen), Efkan Bekiroğlu, Morutan, Cephas (Dk. 74 Kitsiou), Sowe (Dk. 88 Bajic)

        Goller: Dk. 44 Rohden (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 57 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

        Sarı Kartlar: Dk. 55 Mujakic (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Adnan Uğur (Fatih Karagümrük)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Bir cani katliamı daha!
        Bir cani katliamı daha!
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!