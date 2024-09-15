Fatih Karagümrük: 3 - MKE Ankaragücü: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, evinde MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Wesley (2) ve Didier Lamkel'in golleriyle kazanan Fatih Karagümrük, puanını 6'ya yükseltti. MKE Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4 ve 11'de Wesley, 82. dakikada Didier Lamkel attı. Başkent ekibinin gollerini ise 64'te Riccardo Saponara ve 84. dakikada Renaldo Cephas kaydetti.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 6'ya yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.