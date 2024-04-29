Fatih Karagümrük: 4 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Güven Yalçın, Markao, Can Keleş ve Paoletti'nin golleriyle skoru belirleyen Fatih Karagümrük, rakibine karşı etkili bir performans sergiledi. Safuri'nin kırmızı kart gördüğü maçta, Larsson'ın tek golü Antalyaspor'un yanıtı oldu. Bu galibiyetle Fatih Karagümrük kümede kalma yolunda önemli bir 3 puan elde etti

Anadolu Ajansı Giriş: 29.04.2024 - 22:15 Güncelleme: 29.04.2024 - 22:15 facebook

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