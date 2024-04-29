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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük: 4 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük: 4 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Güven Yalçın, Markao, Can Keleş ve Paoletti'nin golleriyle skoru belirleyen Fatih Karagümrük, rakibine karşı etkili bir performans sergiledi. Safuri'nin kırmızı kart gördüğü maçta, Larsson'ın tek golü Antalyaspor'un yanıtı oldu. Bu galibiyetle Fatih Karagümrük kümede kalma yolunda önemli bir 3 puan elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 22:15 Güncelleme: 29.04.2024 - 22:15
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        Fatih Karagümrük 4 köşe!
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        VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

        10. dakikada Güray Vural'ın hatalı pası sonrası topu kapan Eysseric'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Markao'nun ceza sahasının sağ çaprazındaki vuruşunda, savunma oyuncusu Ömer Toprak meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

        36. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Markao, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar getirdikten sonra penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Bu noktada topa bekletmeden vuran Güven Yalçın, fileleri havalandırdı.

        45+1. dakikada Erdal Rakip'in pasıyla topla buluşan Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı çıkardı.

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        VavaCars Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

        58. dakikada Van de Streek'in topuk pasında sol kanatta topla buluşan Emre Uzun, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Erdal Rakip'e aktardı. Erdal Rakip'in şutunda kaleci Sirigu topu çeldi.

        64. dakikada Fatih Karagümrük, farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in sol taraftan kullandığı kornerde, Rohden arka direkte topu kafayla altıpasın içinde bulunan Markao'ya indirdi. Brezilyalı oyuncunun volesiyle meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-0

        78. dakikada Antalyaspor, golü buldu. Sol çaprazdan serbest atış kullanan Larsson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

        81. dakikada Fatih Karagümrük, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Güven Yalçın'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Lasagna, ceza sahasına hareketlenen Can Keleş'e topu verdi. Can Keleş'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top filelere gitti: 3-1.

        90+1. dakikada Fatih Karagümrük, bir gol daha buldu. Savunma oyuncusu Naldo'nun hatası sonrası topu önünde bulan Paoletti, ceza yayına kadar ilerledikten sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

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        Müsabaka, Fatih Karagümrük'ün 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık

        VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Dk 88. Teklic), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli (Dk. 60 Kourbelis), Can Keleş, Eysseric (Dk. 88 Paoletti), Güven Yalçın (Dk. 88 Nazım Sangare), Markao (Dk. 73 Lasagna)

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Gerxhaliu (Dk. 78 Mert Yılmaz), Bahadır Öztürk (Dk. 21 Naldo), Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip (Dk. 60 Ufuk Akyol), Emre Uzun (Dk. 78 Milosevic), Safuri, Larsson, Van de Streek

        Goller: Dk. 36 Güven Yalçın, Dk. 64 Markao, Dk. 81 Can Keleş, Dk. 90+1. Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 78 Larsson (Bitexen Antalyaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 55 Safuri (Bitexen Antalyaspor)

        Sarı kart: Dk. 73 Lasagna (VavaCars Fatih Karagümrük)

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