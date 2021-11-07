Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
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FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY
STAT: Atatürk Olimpiyat
SAAT: 16:00
HAKEM: Atilla Karaoğlan
YAYIN: BeIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Berkan, Cicaldau, Emre, Babel, Kerem, Halil
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.
BOEY VE ARDA YOK
Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
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