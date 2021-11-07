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Fatih Karagümrük - Galatasaray (CANLI YAYIN)

Fatih Karagümrük - Galatasaray canlı aktarımı HTSPOR'da... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi 18, Galatasaray ise 20 puanla haftaya başladı. Cimbom'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük - Galatasaray (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY

STAT: Atatürk Olimpiyat
SAAT: 16:00
HAKEM: Atilla Karaoğlan
YAYIN: BeIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Berkan, Cicaldau, Emre, Babel, Kerem, Halil

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.

BOEY VE ARDA YOK

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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