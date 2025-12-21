Fatih Karagümrük'te teknik ekipten istifa kararı!

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik ekip istifa kararı aldı.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Alanyaspor maçının ardından konuştu. Canel, teknik ekip olarak görevi bıraktıklarını söyledi.

Atılay Canel'in sözleri şu şekilde:

"İyi oynayamadık. İstediklerimizi yapamadık. Kulübümüz ikinci devre yeni bir yapılanmaya gidecek. Biz de bu yeni yapılanmada teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki çok iyi transferler yapılarak Karagümrük ligde kalacaktır. Bu formanın ağırlığını kaldıramayan arkadaşlarla da yollarımız ayrılacaktır."

Fatih Karagümrük, 17 maç sonunda topladığı 9 puanla ligin ilk yarısını son sırada tamamladı.