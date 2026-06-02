Fatih'te masaj salonunda şüpheli ölüm
İstanbul Fatih'te ruhsatsız masaj salonunda düştüğü iddia edilen adam hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olaya ilişkin inceleme başlattı
Giriş: 02 Haziran 2026 - 00:44 Güncelleme:
Fatih ilçesi Molla Gürani Sokak'taki 7 katlı iş hanının 4'üncü katındaki masaj salonunda, iddiaya göre Ufuk S. (56) düşerek kafasını çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU
AA'nın haberine göre, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ufuk S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ufuk S'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olaya ilişkin polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
İş yerine gelen zabıta ekiplerinin ise ruhsatsız olduğu belirlenen masaj salonunu mühürlediği öğrenildi.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
