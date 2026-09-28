Fatih Tekke'den Muhammed Salah sözleri!
Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından Mısır basınına konuşan Fatih Tekke, kısa süre birlikte çalışma fırsatı bulduğu Muhammed Salah hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'daki görevinden ayrılan Fatih Tekke, Mısır basınından Cairo 24'e konuştu. Bordo-mavili kulüpte kısa süre birlikte çalıştığı Mohamed Salah hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"HARİKA BİR İNSAN"
Fatih Tekke, Salah için, “Ne yazık ki Salah ile uzun zaman geçirme fırsatım olmadı ancak profesyonel futbolcu olmadan önce harika bir insan. Saha içinde ve saha dışında profesyonel. Birlikte olduğumuz kısa süre boyunca kendine özgü kişiliğini fark etmek kolaydı ve bu herhangi bir takım için çok önemli.” ifadelerini kullandı.
"HER SİSTEMDE ETKİLİ"
Fatih Tekke, Mohamed Salah'ın oyun sistemindeki rolü ve en etkili olduğu pozisyonla ilgili soruya da yanıt verdi. Tekke, Mısırlı yıldızın kariyeri boyunca farklı sistemlerde kendisini kanıtladığını söyledi.
“Salah herhangi bir oyun sisteminde etkili bir oyuncu ve kariyeri boyunca bunu her zaman kanıtladı. Bu yüzden konunun sahadaki tek bir pozisyon veya rolle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Her sistemde fark yaratır. Çok profesyonel bir futbolcu.” dedi.
Kısa süreli birlikteliğe de değinen Tekke, “Onunla kısa bir süre geçirmeme rağmen unutulmaz anlar paylaştık. Bizimle olması gerçekten özeldi.” ifadelerini kullandı.
“MISIR LİGİ'NDE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMA İHTİMALİ”
Fatih Tekke, Mısır Ligi'nde teknik direktörlük yapma ihtimaliyle ilgili de konuştu. Futbolu sevdiğini ve uygun bir fırsat gelmesi halinde bu seçeneği değerlendireceğini belirtti.
“Futbolu seviyorum ve takımımın gelişimini takip etmekten, onu geliştirmek için çalışmaktan keyif alıyorum. Gelecekte uygun bir fırsat gelirse kesinlikle düşüneceğim.” diye konuştu.