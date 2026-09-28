Fatih Tekke'den Muhammed Salah sözleri!

“Salah herhangi bir oyun sisteminde etkili bir oyuncu ve kariyeri boyunca bunu her zaman kanıtladı. Bu yüzden konunun sahadaki tek bir pozisyon veya rolle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Her sistemde fark yaratır. Çok profesyonel bir futbolcu.” dedi.

Kısa süreli birlikteliğe de değinen Tekke, “Onunla kısa bir süre geçirmeme rağmen unutulmaz anlar paylaştık. Bizimle olması gerçekten özeldi.” ifadelerini kullandı.