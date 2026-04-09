        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke ile istikrar; puan ortalaması yükseldi! - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke ile istikrar; puan ortalaması yükseldi!

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde yakaladığı 2 puanın üzerindeki ortalamayla istikrarlı bir performans ortaya koyarken bu süreçte elde ettiği sonuçlarla şampiyonluk yarışında güçlü bir konuma geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Fatih Tekke ile istikrar!

        Trabzonspor’da Fatih Tekke yönetiminde yakalanan puan ortalaması, bordo-mavili ekibin son yıllardaki en istikrarlı dönemlerinden birini ortaya koydu.

        Tekke’nin takımın başına geçmesinin ardından yakalanan 2 puanın üzerindeki ortalama, şampiyonluk yarışının en önemli göstergelerinden biri oldu.

        Bordo-mavili ekip, geride kalan 28 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 63 puan topladı ve maç başına 2.25 puan ortalaması yakaladı.

        2 PUAN BARAJINI AŞTI

        Tekke yönetiminde ulaşılan 2.25 puan ortalaması, Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kritik eşiği olan 2 puanın üzerine çıkıldığını gösterdi.

        Bordo-mavili ekip, oynadığı maçların yaklaşık yüzde 68’ini kazanarak istikrarlı bir performans ortaya koydu.

        ZİRVE YARIŞININ İÇİNDE

        Toplanan 63 puanla averajla 3’üncü sırada yer alan Trabzonspor, Tekke yönetimindeki puan ortalamasıyla şampiyonluk yarışının güçlü adayları arasında yer aldı. Bordo-mavili ekipte bu sezonun en belirgin özelliği kazanma alışkanlığı oldu.

        Özellikle kritik haftalarda alınan galibiyetler, puan ortalamasının yukarı çıkmasında belirleyici rol oynadı.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Önce galeriye sonra villaya saldırı! 11 gözaltı!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Cep telefonlarına zam kapıda
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        "Jönler dönemi bitti"
