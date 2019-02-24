Süper Lig'in 23. haftasında Akhisar'ı Mitroglou'nun son dakika golüyle deviren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'ndeki Benfica maçının ardından pazar günü oynamalarını eleştirerek şu ifadelerini kullandı:

"Hava toplarına vuramayınca son dakikada Donk hamlesini düşündüm. Benim totemlerim yoktur, oyun neyi gerektiriyorsa onu denerim. Son dakikalarda bunun olacağı çok aşikardı. Kolay olanı yapıp, daha önce neticeyi alıp, 3 puanı bir kenara koyamadık. Zor olanı yaptık. Oyuncularımı kutluyorum. Klasik bir kutlama değil. Cuma sabah 9'da gelen bir takımdan bahsediyoruz. Biz 5,5 saatlik bir yoldan geliyoruz, pazar akşamı oynuyoruz. Benim bildiğim derbiler pazar günü oynanır. Bu golün kıymetini iyi bileceğimizden emin olabilirsiniz. Önemli bir 3 puandı. Bu kadar atak arzusu daha önce bulunan bir golle daha değişik bir duruma gidebilirdi. Bu galibiyet bize çok önemli bir moral oldu."