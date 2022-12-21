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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim, İtalya'da verdiği röportajda futbol sahalarına geri dönüş sinyali verdi

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  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım

    Teknik direktör Fatih Terim, sadece İtalya’dan değil, iyi bir teklif ve güzel bir proje olması halinde kulübeye geri dönmeye hazır olduğunu belirtti.
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım

    Deneyimli teknik adam, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun internet sitesinde yayınlanan röportajında, yıldız futbolculardan, İtalya Birinci Futbol Ligi’ne (Serie A) ve teknik direktörlük kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım

    ‘İLK SIRADA MESSİ’

    Arjantin’in yıldız futbolcusu Lionel Messi’yi öven Terim, “İlk sırada Messi geliyor, sonra Messi, sonra Messi ve diğerleri... 
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım

    "Maradona çok büyük bir oyuncuydu, Ronaldo da çok güçlü ama Messi’yi beğeniyorum. İsterse sahada her şeyi yapabilir.” dedi.
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım

    Terim, Türkiye’de çalışan İtalyan teknik direktörlerin sorulması üzerine, şu yorumu yaptı: 
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım

    “Hepsi içinde en iyi iş çıkaran (Vincenzo) Montella ve böyle iyi iş çıkarmaya devam edecek. (Andrea) Pirlo ve (Francesco) Farioli’yi de beğeniyorum.”
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım

    ‘NAPOLİ’Yİ TUTUYORUM’

    Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti’nin bu sene takımıyla gösterdiği performanstan dolayı onun adına mutlu olduğunu ifade eden Terim, şunları kaydetti:
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım

    “O benim büyük dostum. Ona sevgim ve saygım var. Bu yıl çok güçlüler ve umuyorum ki sonuna kadar götürebilirler ve kazanırlar." 
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım

    "Şampiyonluk mücadelesinde Napoli'yi tutuyorum. Floransa benim ikinci evim, Milan’da da çalıştım ama Napoli’yi destekliyorum.”
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım

    Terim, üç İtalyan takımının UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yollarına devam ettiğini anımsatarak, “Bazıları, İstanbul’daki finale gelebilir. Umarım Spalletti ile Napoli gelir.” dedi.
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım

    ‘İYİ BİR TEKLİF VE GÜZEL PROJE GELİRSE…’

    Kulübeye geri dönme fikrini kapatıp kapatmadığı sorulan Terim, şu ifadeleri kullandı:

     
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım

    “Bilmiyorum. Sadece İtalya’ya değil, iyi bir teklif ve güzel proje olması halinde (teknik direktörlüğe) geri dönmeye hazırım. Diğer şeyler beni ilgilendirmiyor”

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