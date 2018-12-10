Oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Galatasaray’da kötü gidişat bir türlü engellenemiyor.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; cezası nedeniyle takımını sadece tribünden izlemek zorunda kalan teknik direktör Fatih Terim ise oyuncularının son dönemdeki performansından oldukça rahatsız… Son olarak Ç.Rize maçında 2-0 öne geçen takımının maçı bırakması ve durumun 2-2’ye gelmesi karşısında sinirden küplere binen deneyimli teknik adam, dün yapılan antrenmanda öğrencilerini fırçaladı.

Futbolcularının sahada yeteri kadar mücadele etmediğini ve lakayıt tavırlar sergilediklerini düşünen İmparator, “Aylardır sergilediğiniz performans beni hayrete düşürüyor. Siz geçen senenin şampiyon takımısınız. Konsantre olduğunuzda yenemeyeceğiniz rakip yok. Nerede olduğunuzu unutmayın! Galatasaray bu futbola layık değil. Bu şekilde devam edemezsiniz. Acilen kendinize gelin ve formanızın hakkını verin” ifadeleriyle oyuncularına yüklendiği kaydedildi.

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