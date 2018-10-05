Şampiyonlar Ligi’nde Porto’ya karşı etkili bir oyun sergilemesine rağmen yediği basit bir golle 1-0 yenilen Galatasaray’da Maicon’a tepkiler sürüyor. Portekiz ekibinin attığı golde Marega’yı ceza sahası içinde bomboş bırakarak gole davetiye çıkaran Brezilyalı stoper, teknik direktör Fatih Terim’in de gözünden düştü. Ozan Kabak’ı savunmada Serdar Aziz’le birlikte daha sık kullanmak ve genç oyuncuyu ilk 11’in direkt oyuncusu yaparak uzun yıllar Galatasaray’a katkı vermesini amaçlayan Terim’in, Ozan’a artık daha çok şans vereceği öğrenildi. Süper Lig’de deplasmanda oynayacağı Antalya maçının ilk 11’ini kafasında şekillendiren İmparator’un, bu maçta Maicon yerine genç Ozan’a formayı vereceği ifade edildi. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e gidecekken son anda evrakları yetişmeyince Cimbom’da kalan Maicon’un ise devre arasında gönderilmeye çalışılacağı kaydedildi.

YENİ FORVET SİNAN

Sakatlığı bulunan Eren Derdiyok’un yerine Porto deplasmanında Sinan Gümüş’ü santrafor olarak görevlendiren teknik direktör Fatih Terim, gurbetçi oyuncunun performansından memnun kaldı. Cimbom’un girdiği net gol fırsatlarının hemen hemen tamamında bulunan Sinan’ı sağ kanattan çok forvet olarak değerlendirecek olan deneyimli teknik adam, 24 yaşındaki öğrencisine maç sonu da destek verdi. Yenilgiye rağmen Sinan’ı motive eden Terim’in, “Herkesin beklediğinden fazla performans sergiledin. O pozisyonlara girmen de çok önemliydi. Sadece şansın yaver gitmedi. Üzülmene gerek yok, çalışmaya devam et” ifadelerini kullandığı kaydedildi. Terim’in Antalya maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyan Eren’in yerine bu maçta da Sinan’la gol araması bekleniyor.

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