        Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması!

        Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması!

        Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, yabancı futbolcu kuralının 10+4 olarak değiştirilmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Futbolcu kuralında yasaklardan yana olmadığını belirten Terim, "Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. Her şeyin yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız. Doğru bir şeye karar verilmesi lazım. Federasyon da bunu yapacak kapasitede zaten" dedi.

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 14:23 Güncelleme:
        Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 2 numaralı sandıkta oyunu kullanan Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını dileyen Fatih Terim, "Oyumuzu kullandık. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah çok daha güzel şeyler, çok daha başarılı, çok daha kurumsal bir kulüp olma yolunda hızla ilerleriz. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

        "İNŞALLAH REKORU KIRARLAR"

        Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için deneyimli teknik adam, "Şampiyonlukla ilgili söyleyeceklerimi söyledim. İnşallah rekoru da kırarlar. Çok uzun zaman önce de söylemiştim. Biliyorsunuz rekorlar kırılmak için vardır. İnşallah onu da yapacaklardır. Canı gönülden destekliyorum. Kalbim onlarla. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem Avrupa'daki taraftarlar gibi ben de güzel başarılar bekliyorum inşallah" şeklinde konuştu.

        "DOĞRU BİR ŞEYE KARAR VERİLMESİ LAZIM"

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni belirlediği yabancı kuralının sorulması üzerine Terim, "Ben daha önce anlattım bakış açımı. Ben mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. O zaman da söylemiştim. 14 Türk mecburiydi, 14 yabancı değil. Yabancı serbestti, istediğin kadar alabiliyordun. Dolayısıyla geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, her şeyin dönüştüğü, her şeyin yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız açıkçası. Doğru bir şeye karar verilmesi lazım. Ondan sonra da bunun üzerine gidilmesi lazım, yapacaklardır. Federasyon da bunu yapacak kapasitede zaten. Kulüplerle oturup konuşulur, ona göre de kurallar konuşulur. Çok da sıkıntılı bir durum görmüyorum açıkçası" diye cevap verdi.

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Fatih Kunur, yanından hiç ayırmadığı köpeği Cango ile her sabah kayıkla körfeze açılıyor, motosikletle gezintiye çıkıyor. (AA)

        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Bayram için yollara düştük!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Haftanın Kitapları
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        "Ağabeyim taburcu oldu"
