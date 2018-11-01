Üst üste gelen sakatlıkların ardından ilk 11’ini yaparken güçlük çeken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularından fedakarlık bekliyor...

Schalke 04 ve Yeni Malatya maçlarındaki kötü oyun sonrası sakat oyuncularının bir an önce takıma katılmasını isteyen deneyimli teknik adam, Eren, Serdar, Onyekuru ve Feghouli’nin Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek duruma gelmeleriyle birlikte derin bir nefes aldı.

Ezeli rakibiyle zorlu bir karşılaşmaya çıktıktan sonra takımını Şampiyonlar Ligi’nde Schalke 04 deplasmanına hazırlayacak olan İmparator, kritik süreçte öğrencilerinden de ellerini taşın altına koymasını istedi. Eleştiri alan Belhanda’yı ‘Daha bir gün sakatım, yorgunum diye izin almışlığını görmedim’ sözleriyle savunurken, bazı futbolcularına da mesaj gönderen Terim, sakatlık problemi yaşayan bazı isimlerin adeta kaçak güreştiğini düşünüyor. Oynayamayacak olmalarına rağmen sakat olan bazı isimleri Malatya deplasmanına götürüp tribünden maçı izleten Terim’in, hafif sakatlık yaşayan öğrencilerinin oynamak için uğraşmadıklarına inanıyor.

TÜM GÖZLER FERNANDO’DA

Galatasaray Doktoru Yener İnce’nin dün yaptığı açıklamayla birlikte Fenerbahçe derbisinde oynayamayacağı kesinleşen Fernando’nun yeniden takıma dönmesi için yoğun çaba sarfediliyor. Bir türlü kendisini bulmayan Belhanda’ya son maçlarda form düşüklüğü yaşayan Ndiaye de eklenince orta sahadaki gücünü kaybeden Sarı-Kırmızılılar’da Fernando’ya kilit adam gözüyle bakılıyor. Emre Akbaba’nın 2. devreye yetişecek olduğunu bilen Fatih Terim, Brezilyalı’nın takıma katılmasını adeta iple çekiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde salı günü deplasmanda oynanacak olan Schalke 04 karşılaşmasını düşünen deneyimli çalıştırıcı, Brezilyalı ismin kritik mücadeleye yetiştirilmesini istiyor.

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