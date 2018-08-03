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Fatih Terim, Galatasaray'la 400. maçına çıkıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa müsabakasında 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 400. resmi maçına çıkacak

03 Ağustos 2018 Cuma, 12:50:22 | Güncelleme:

Sarı-kırmızılı takım, tarihinin en önemli başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası/TFF Süper Kupa, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarında bugüne kadar toplam 399 maç yaptı.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde çıktığı bu müsabakalarda 247 galibiyet, 86 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde çıktığı resmi maçların yüzde 62'sini kazanma başarısı gösterdi.

Fatih Terim ayrıca, 11 sezon futbolcu olarak görev yaptığı ve kaptanlığını üstlendiği Galatasaray'da 402 resmi müsabakada forma giymişti.

- TERİM'İN GALATASARAY PERFORMANSI 

Galatasaray'da 10 ayrı sezonda görev yapan Fatih Terim'in performansı şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet
Süper Lig 293 192 65 36
UEFA Şampiyonlar Ligi 49 21 8 20
Türkiye Kupası 37 22 8 7
UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 11 5 5 1
Kupa Galipleri Kupası 4 3 - 1

Cumhurbaşkanlığı Kupası / Süper Kupa

 5 4 - 1
Toplam 399 247 86 66


GALATASARAY'DA 17 KUPA KAZANDI 

Galatasaray, TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u yenmesi durumunda Fatih Terim yönetiminde 18. kupasını kazanacak

Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce 17 kupa elde etti.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde eden sarı-kırmızılı takım, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

KAZANDIĞI KUPALAR 

Galatasaray'da ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı.

Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'ı eleyerek müzesine götürdü.

Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk elde edemeyen Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun ortasında dördüncü kez başına geçtiği Galatasaray'ı Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştırdı.

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