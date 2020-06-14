Galatasaray, Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Zirvenin 6 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılarda Muslera ve Andone sakatlandı, Adem'le Donk cezalı duruma düştü. Fatih Terim maç sonrasında açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"NEREYE KADAR DEVAM, AYAĞI KIRILINCAYA KADAR MI?"

"Maalesef Emre Akbaba gibi, aynı yerden Muslera'nın ayağı kırık. Andone'nin de bağları kopuk. Özellikle Muslera, Andone ile berabere çok önemli bir kayıp. Bu kuralın en ağır darbesini yiyenlerden birisi Muslera. Kural 'Devam' diyor ama 1,5 metre iki oyuncu bariz ofsayt. Çek artık ama bayrağı, başka yerlerde çektiğin gibi... Kural oynat diyor ama nereye kadar, ayağı kırılıncaya kadar mı?"

"3 PUAN DEĞİL 4 OYUNCU KAYBETTİK"

"Penaltı olur mu, olmaz mı otoriteler değerlendirecektir. Rizespor daha iyi oynadı ama bu bazı şeyleri değiştirmez. verilen, verilmeyen... Bazı şeyler tesadüf ya da şanssızlık deyin ama yaşanmasını istemediğimiz şeyler, çok üzgünüz. 3 puan değil 4 oyuncu kaybettik."

"HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYECEĞİZ"

"Hiçbir zaman pes etmedik, etmeyeceğiz."