Erzurum’da puan kaybederek lider Başakşehir’in 8 puan gerisine düştükten sonra evinde Antalya’yı 5-0 gibi farklı bir skorla geçip moral depolayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularının reaksiyonundan memnun kaldı...

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; İlk yarıdaki oyunu yeterli bulmasa da ikinci yarıda takımının adeta patlama yaşadığını gören deneyimli teknik direktör, maç sonu öğrencilerini tebrik etti.

Başakşehir’in de kazandığı haftada puan farkının hala 8 olmasına rağmen önlerinde 9 hafta bulunduğunu hatırlatan İmparator’un, “Şimdiye dek yeteri kadar hata yaptık. Ancak artık hata lüksümüz kalmadı. İnanırsak başaracağımızı hep söyledim, yine söylüyorum. Bu şekilde oynamaya devam ederseniz şampiyonluk uzak değil. Mutlaka onlar beklenmedik kayıplar yaşayacaktır” diyerek öğrencilerini motive etti.