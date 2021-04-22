Pandemi dolayısıyla çalışmadığını da belirten Ürek, "1.5 yıl oldu çalışmıyorum. Bir kez sahne aldım onda da kazancı orkestra ekibine dağıttım" dedi.

En büyük arzusunun baba olmak olduğunu belirten Fatih Ürek'e, Demet Akalın'ın TikTok uygulamasıyla yaşadığı sıkıntının hatırlatılması üzerine, "O yaşta çocuğun ne işi var telefonla? Bir kere yanlış orada. Ben baba olsam katiyen o yaşta bir çocuğa telefon vermem" diye konuştu.