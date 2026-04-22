Fatih Ürek'in mirasıyla ilgili yeni gelişme: İkiye değil dörde bölünecek

15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve aylarca yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayata veda etmişti.

59 yaşında vefat eden Ürek, İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı’nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Merhum şarkıcının, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir'de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu öğrenilmişti.

Daha önce kız kardeşler Selvi Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldığı iddia edilen mirasla ilgili farklı bir açıklama geldi. Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, mirasın nasıl paylaşılacağına dair iddialara açıklık getirdi. Mirasın dörde bölüneceğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: Ben, kız kardeşim Nurgül Ürek ve vefat eden ablam Sevgi Salgın'ın iki kızı hak sahibidir. Aile içinde ne varsa her şey dört eşit paya bölünecek. İntikale bile daha başvurmadık. Borçları da vardı. Önceliğimiz vergi ve kredi borçlarını ödemek. Kazancının yüzde 70'ini kostümlerine harcamış. Bodrum'daki evinin üst katını ise penthouse'a çevirmiş ve büyük harcamalar yapmış. Milyonlarca dolarlık eşyalarla donatmış.

"TEK SAHNE KOSTÜMÜNE 100 BİN TL'YE YAKIN ÖDERDİ"

Hürriyet'in haberine göre; kardeşinin sahne kostümlerine çok para harcadığını söyleyen Selvi Ürek, "Tek sahne kostümüne 100 bin TL'ye yakın öderdi. 40 yıldır da sahnedeydi. Ayrıca yardımseverdi ve çok öğrenci okuttu. Kendi kazandı, kendi harcadı. Kostümleri satılıp, eğitim kurumları ve hayvanlara yardım edilecek. Sanatçı dostlarıyla bir yardım gecesi düzenleyeceğiz. Hastalığı öncesi hazırladığı 2 şarkıyı yayınlayıp elde edilecek geliri ise çocukların eğitimine bağışlayacağız" dedi.