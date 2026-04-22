        Fatih Ürek'in mirasıyla ilgili yeni gelişme: İkiye değil dörde bölünecek

        30 Ocak'ta hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek'in mirasına ilişkin yapılan yeni açıklamada, servetinin ikiye değil dörde bölüneceği belirtildi

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 15:13
        Mirasıyla ilgili yeni gelişme

        15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve aylarca yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayata veda etmişti.

        59 yaşında vefat eden Ürek, İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı’nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmıştı.

        Merhum şarkıcının, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir'de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu öğrenilmişti.

        Daha önce kız kardeşler Selvi Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldığı iddia edilen mirasla ilgili farklı bir açıklama geldi. Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, mirasın nasıl paylaşılacağına dair iddialara açıklık getirdi. Mirasın dörde bölüneceğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: Ben, kız kardeşim Nurgül Ürek ve vefat eden ablam Sevgi Salgın'ın iki kızı hak sahibidir. Aile içinde ne varsa her şey dört eşit paya bölünecek. İntikale bile daha başvurmadık. Borçları da vardı. Önceliğimiz vergi ve kredi borçlarını ödemek. Kazancının yüzde 70'ini kostümlerine harcamış. Bodrum'daki evinin üst katını ise penthouse'a çevirmiş ve büyük harcamalar yapmış. Milyonlarca dolarlık eşyalarla donatmış.

        "TEK SAHNE KOSTÜMÜNE 100 BİN TL'YE YAKIN ÖDERDİ"

        Hürriyet'in haberine göre; kardeşinin sahne kostümlerine çok para harcadığını söyleyen Selvi Ürek, "Tek sahne kostümüne 100 bin TL'ye yakın öderdi. 40 yıldır da sahnedeydi. Ayrıca yardımseverdi ve çok öğrenci okuttu. Kendi kazandı, kendi harcadı. Kostümleri satılıp, eğitim kurumları ve hayvanlara yardım edilecek. Sanatçı dostlarıyla bir yardım gecesi düzenleyeceğiz. Hastalığı öncesi hazırladığı 2 şarkıyı yayınlayıp elde edilecek geliri ise çocukların eğitimine bağışlayacağız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. (İHA)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!