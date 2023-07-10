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Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışıyor. Yılmaz'ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmekte, ve halen Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

Evli ve üç çocuk annesidir.