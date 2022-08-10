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Fatsa'da tarım işçilerinin su kavgası kanlı bitti: 12 yaralı

Fatsa'da tarım işçileri arasında su kullanımı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda her iki gruptan 12 kişi yaralandı

Fatsa'da tarım işçilerinin su kavgası kanlı bitti: 12 yaralı
Tarım işçileri arasında su kavgası: 12 yaralı
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AA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğu ve Güneydoğu illerinden fındık hasadı için kente gelerek Saraytepe Mahallesi'ndeki konaklama alanına yerleşen tarım işçilerinden iki grup arasında, su kullanımına yönelik tartışma yaşandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, 12 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine tüfekle ateş açan her iki gruptaki 12 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere götürüldü.

AA'nın haberine göre; geniş güvenlik önleminin alındığı bölgede, şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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