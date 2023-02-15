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Uzman isim açıkladı: Bu ilçelere dikkat: Fay hattı üzerinde yer alıyor!

Türkiye 6 Şubat tarihinde güne deprem ile uyandı. Tüm yurtta Kahramanmaraş merkezli depremin etkisi devam ederken hasarın boyutu giderek artıyor. İki büyük depremin ardından deprem endişesi taşıyan kişiler tarafından diri fay hatları ve fay hatları üzerinden geçen iller ile ilçeler gündeme geldi. İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'de fay hatları üzerinde yer alan iller ve ilçeler hakkında Habertürk'ten Alper Uruş'a konuştu. İşte konuyla ilgili uzman isimden gelen açıklamalar ile fay hattı üzerinden geçen illerin listesi...

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  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    Fay hattında bulunan ilçeler... Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında diri fay hattı haritaları ve fay hattı üzerinden geçen iller ile ilçeler gündeme geldi. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu, Kuzey ve Batı Anadolu olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerindeki 110 ilçe hakkında detaylar merak ediliyor. İşte aktif faylardan geçen ilçeler...
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    "ÜLKEMİZDE 500'DEN FAZLA KIRIK OLUŞTURABİLECEK FAY VAR"

    Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Ülkemizde 500’den fazla, yüzey kırığı oluşturabilecek fay var. Bu faylar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösteriliyor. 
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    22 İLE AİT RAPORLAR YAYINLANDI

    Jeoloji Mühendisleri Odası geçtiğimiz aylarda diri faylar üzerinde oturan 22 ile ait raporlar yayınlayarak diri faylar üzerinde yerleşimim mümkün olduğunda önlenmesi ve bunun kurallarının ne olması gerektiğini haftalar boyunca raporlar halinde yayınladı, ilgili kurumların dikkatini çekti. Ülkemizde 22 il yüzey kırığı oluşturabilecek faylar üzerinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    "45 İL ALANINDA FAY HATTINDAKİ 110 İLÇE"

    Prof. Dr. Okan Tüysüz. şu sözler ile konuşmasına devam etti; Türkiye Diri Fay Haritası verilerine göre ülkemizde yapıları doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe var. 
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    DİRİ FAYLARIN TESPİTİNDE ÖZEL ARAŞTIRMALAR GEREKLİ

    Bunun yanı sıra çok sayıda ilçe de diri faylara çok yakın konumda yer alıyor. MTA tarafından yayınlanan haritalara göre diri fay üzerinde yer alan ilçeler belirlendi. Ancak çoğu fayın yeri metre bazında bir doğrulukla bilinmiyor. Bu nedenle diri fayların tam olarak nerede olduğunun jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından yapılacak özel araştırmalar ile belirlenmesi gerekiyor.
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER ŞU ŞEKİLDE

    ADIYAMAN: Gölbaşı

    AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

    ANKARA: Şereflikoçhisar

    ANTALYA: Demre
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

    BALIKESİR: Gönen, Manyaz 

    BATMAN: Kozluk
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

    BOLU: Gerede, Yeniçağa

    BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    ÇANAKKALE: Çan, Yenice

    ÇORUM: Laçin

    DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

    DİYARBAKIR: Lice
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

    ELAZIĞ: Palu, Sivrice

    ERZİNCAN: Üzümlü

    ESKİŞEHİR: İnönü
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    GAZİANTEP: İslahiye

    HAKKARİ: Şemdinli

    HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

    ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

    K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

    KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

    KIRIKKALE: Keskin
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

    KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

    KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

    KÜTAHYA: Gediz, Simav
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    MALATYA: Akçadağ

    MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

    MERSİN: Çamlıyayla, Mut

    MUĞLA: Menteşe, Milas
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    MUŞ: Korkut, Varto

    NİĞDE: Altunhisar, Bor

    OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

    ŞANLIURFA: Bozova

    SİİRT: Eruh

    ŞIRNAK: Beytüşşebap
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

    TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye
  • FAY HATTINDAKİ İLÇELER LİSTESİ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçe fay hattı üzerinde!

    VAN: Çaldıran, Özalp

    YALOVA: Altınova, Çınarcık

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