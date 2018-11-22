Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Instagram sayfasındaki takipçilerinin azaldığını, bunun da paylaştığı sanat eseri fotoğraflarından kaynaklı olduğunu söyledi. Takipçi sayısının 609 binden 607 bine düştüğünü söyleyen Say, Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:
"Sosyal medyaya girdiğimiz 2006 yılından bu yana ilk kez takipçi sayımın azaldığını gördüm.Sebebi; Son 7-8 gün içinde resim sanatının 150 başyapıtını sayfamda paylaşmış olmam. Başka bir sebep şu anda yok, bilmediğim bir konu varsa haberdar edin.Yanı bir şeyi "fazla" yapmış olduğum için. Fazla olan ise bir sanatçının sayfasında sanat eserleri, tuhaf mı bu?"
Fazıl Say'ın bu mesajının altına Hakan Hatipoğlu, "Bende de kandil veya bayram tebriği yazınca oluyor aynısı... Şaka gibi" notunu düştü. Fazıl Say ise Hatipoğlu'na "Siz ne işle uğraşıyorsunuz?" diye sordu.
Sosyal medyada olay olan yazışmanın ardından Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İlk olarak bu cümle ile sosyal medyada bende insanların din siyaset spor gibi konularda ne kadar kolay linç edildiğini ve bunun nekadar yanlış olduğunu tıpkı Fazıl Bey gibi belirtmek istedim buna açıklık getireyim.Fazıl Bey'in bu soruyu normal sorduğunu düşünsem, (ki düşünmüyorum) o zaman beni 2 yıldır takip eden biri neden bunu soruyor ki derim. En azından 2 yılda hakkımda bir bilgi sahibi olmuştur. Maksadı bana laf atmak ya da iğnelemek ise, bir reality show'a katıldık diye, okuduğumuz okullar, iş hayatımız, sonrasında televizyonda yaptığımız onlarca iş böyle bir anda bir cümle ile hafife alınmasın."
Fazıl Say, Hakan Hatioplu'nun o sözlerine kayıtsız kalmadı. Hatipoğlu'na 'ajitasyon yapma' diyen Say, sosyal medya hesabında şu mesajı yayınladı:
"Instagram’ın sahte hesapları temizlediği bir dönemmiş, o yüzden herkesin takipçi sayısı azaldı” deniliyor. Mümkün ve mantıklı. Şu da bir gerçek; benim sayfamda, resimler yüzünden, küçük bir oranda da olsa tepkiler vardı, bu aykırı durumu istemeyenler de vardı. O yüzden hak veriyorum ama kesin bir şey diyemiyorum. Ben 5 yıldır Instagram kullanıyorum, binlerce kişiyi takip ediyorum, bunların içinde tanıdıklarım, bildiklerim de var. Belli bir vesileyle eklemiş olduklarım da... Bırakın doğasında işlesin her şey.
Biraz düşününce, malum, her konuda ajitasyon, “ne işle uğraşıyorsun?” Sorusuna bile “ben iyi insanım sen kötü insansın” cevabını patlatıyor, dinamit gibi, gerçek celladının kim olduğunu anlamasına fırsat bile kalmadan magazin medyasının sakız gibi çiğnediği hale gelerek, ve herkesi de getirmeye de çalışarak.. Bir oyunun içinde oyuna kurban... Yazık... Emin olun elimde olsa bu durumun önüne geçmeye çalışırdım. Merak ediliyorsa; son olarak, o bahsi geçen tv programlarını ben seyretmedim hayatımda, zaten çok az tv seyrederim. Hatta merak bile etmedim o programları, bilmiyorum... Doğallığa fırsat olamaması üzücüdür..."
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