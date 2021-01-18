FB TV nasıl izlenir? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla birlikte imza töreni ve canlı yayın programlarının FB TV üzerinden yayınlanması bekleniyor. İşte FB TV yayın akışı ve frekans bilgileri
FB TV YAYIN AKIŞI 18 OCAK 2021
09:30 Tarihte Bugün
10:00 Maç Saati
11:30 Maça Doğru
12:00 Rakamlarla Rakipler
12:30 7'de Dokuz Canlı
13:30 Sarı Lacivert Hayatlar
14:00 Haber Canlı
14:15 Kısa Kısa
14:30 Fenerin Maçı Var
15:30 Rakamlarla Rakipler
16:00 Haber Canlı
16:15 Söz Taraftarda
16:30 Maça Doğru
17:00 Head To Head
18:00 Maç Başlıyor Canlı
19:00 Maç Havası Canlı
21:00 Maçın Ardından Canl
22:30 Gece Haberi Canlı
22:45 Maçın Ardından Tekrar
FB TV FREKANS BİLGİLERİ
FB TV’nin uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
- Türksat 4A Uydusu
- Frekans:12344,5 MHZ
- Polarizasyon:Vertical(Dikey)
- Symbol Rate: 30.000 Ksym/s
- Fec:3/4
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