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FB TV yayın akışı ve frekans bilgileri! FB TV nasıl izlenir?

FB TV platformunda bugün Mesut Özil transferinin tanıtılması bekleniyor. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı FB TV yayınından canlı izleme imkanı bulacak. Peki FB TV nasıl izlenir? İşte FB TV yayın akışı ve frekans bilgileri

FB TV yayın akışı ve frekans bilgileri! FB TV nasıl izlenir?

FB TV nasıl izlenir? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla birlikte imza töreni ve canlı yayın programlarının FB TV üzerinden yayınlanması bekleniyor. İşte FB TV yayın akışı ve frekans bilgileri

FB TV YAYIN AKIŞI 18 OCAK 2021

  • 09:30 Tarihte Bugün

  • 10:00 Maç Saati

  • 11:30 Maça Doğru

  • 12:00 Rakamlarla Rakipler

  • 12:30 7'de Dokuz Canlı

  • 13:30 Sarı Lacivert Hayatlar

  • 14:00 Haber Canlı

  • 14:15 Kısa Kısa

  • 14:30 Fenerin Maçı Var

  • 15:30 Rakamlarla Rakipler

  • 16:00 Haber Canlı

  • 16:15 Söz Taraftarda

  • 16:30 Maça Doğru

  • 17:00 Head To Head

  • 18:00 Maç Başlıyor Canlı

  • 19:00 Maç Havası Canlı

  • 21:00 Maçın Ardından Canl

  • 22:30 Gece Haberi Canlı

  • 22:45 Maçın Ardından Tekrar

FB TV FREKANS BİLGİLERİ

FB TV’nin uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

  • Türksat 4A Uydusu
  • Frekans:12344,5 MHZ
  • Polarizasyon:Vertical(Dikey)
  • Symbol Rate: 30.000 Ksym/s
  • Fec:3/4

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