FB TV nasıl izlenir? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Maç özetleri, çeşitli spor programları canlı yayın ile FB TV üzerinden yayınlanıyor. İşte FB TV yayın akışı ve frekans bilgileri
FB TV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT 2021
09:15 Kısa Kısa
09:30 Tarihte Bugün
10:00 Perspektif
10:30 Avrupadan Futbol
11:00 2f1b Tekrar
12:00 Haber Canlı
12:15 Kısa Kısa
12:30 Gündem Özel
13:45 Süper Yıldızlar
14:00 Haber Canlı
14:15 Fenerbahçe Opet - Kuzeyboru
16:00 Haber Canlı
16:15 Süper Yıldızlar
16:30 40+ Canlı
17:00 Gündem Özel
18:15 Kısa Kısa
18:30 Yakın Takip
19:07 Ana Haber Canlı
19:30 Fenerbahçe Öznur K.- B.elazığ
21:00 Gündem Özel
FB TV FREKANS BİLGİLERİ
FB TV’nin uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
- Türksat 4A Uydusu
- Frekans:12344,5 MHZ
- Polarizasyon:Vertical(Dikey)
- Symbol Rate: 30.000 Ksym/s
- Fec:3/4
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