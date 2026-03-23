        F.Bahçe Beko, play-off'u garantilemek istiyor - Basketbol Haberleri

        F.Bahçe Beko, play-off'u garantilemek istiyor

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 33. haftasında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla karşı karşıya gelecek. Sarı Lacivertliler, İsrail ekibini yenmesi halinde diğer maçların sonucuna göre play-off'u garantileyebilir.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 12:25 Güncelleme:
        F.Bahçe Beko, play-off'u garantilemek istiyor!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 33. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Rapyd ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

        Güvenlik sebebiyle Sırbistan'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

        Sarı-lacivertliler, organizasyonda son olarak İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 79-75 mağlup etmişti.

        Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında oynadığı 32 maçta 23 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Maccabi Rapyd ise 31 maçta 15 galibiyetle 13. sırada yer alıyor.

        Sarı-lacivertli ekibin, müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda diğer maçların neticesine göre play-off'u garantileme ihtimali bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatay'da çocukların kavgasına aileler karıştı; 3 ölü, 22 yaralı

        (DHA)- HATAY'da çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 6 şüphelinin gözaltına alındığı olaydan sonra jandarma ekipleri, aileler arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahalle...
        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Futbolcu cinayetinde Aleyna, annesi ve Alaattin Kadayıfçıoğlu adliyeye sevk edildi!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Oyuncuların algoritma isyanı
