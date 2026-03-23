F.Bahçe Beko, play-off'u garantilemek istiyor
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 33. haftasında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla karşı karşıya gelecek. Sarı Lacivertliler, İsrail ekibini yenmesi halinde diğer maçların sonucuna göre play-off'u garantileyebilir.
Giriş: 23.03.2026 - 12:25
Güvenlik sebebiyle Sırbistan'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, organizasyonda son olarak İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 79-75 mağlup etmişti.
Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında oynadığı 32 maçta 23 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Maccabi Rapyd ise 31 maçta 15 galibiyetle 13. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekibin, müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda diğer maçların neticesine göre play-off'u garantileme ihtimali bulunuyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ