        F.Bahçe Medicana, İtalyan ekibini ağırlıyor - Voleybol Haberleri

        F.Bahçe Medicana, İtalyan ekibini ağırlıyor

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ⁠CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun dördüncü haftasında, yarın İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 09:43 Güncelleme: 12.01.2026 - 09:43
        ⁠CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, yarın İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

        Karşılaşmada Yves Kalin (İsviçre) ve Ricardo Ferreira (Portekiz) hakem ikilisi görev alacak.

        Ligde geride kalan haftalarda oynadığı 3 maçı da set vermeden kazanan sarı-lacivertliler, grubunda lider konumda bulunuyor.

