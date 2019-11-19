Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Feci kazada ağır yaralanan kadının ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı

İHA

Sarıyer Yeniköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken lüks otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı. Zeynep Uras'ın otomobilin altında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

yeniköy kaza

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü, Sarıyer Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 MK 0077 plakalı lüks otomobili kullanan Ahmet A., (37) süratli bir şekilde cadde üzerinde seyretmeye başladı. Hızla seyreden otomobil, o sırada cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahale sonrası, ambulansla İstinye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan kadının ünlülerin yoga eğitmeni öğrenilen Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı. Başından ağır yaralanan Uras, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şişli’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralı Uras’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken, adliyeye sevk edilen sürücü Ahmet A.,’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

KAZA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü isimlere yoga eğitmenliği yapan Zeynep Uras’a otomobilin çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde yolun karşısına geçmeyen Uras’a, cadde üzerinde seyir eden lüks otomobil hızla çarpıyor. Uras’ın ise çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak yere düştüğü görülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
GÜNDEMErdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
MEB açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 Bekçilik sınav sonuçları sorgulama
GÜNDEMBekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman ...
Son dakika! Akar: Ruslarla görüşüyoruz, sorunlar çözülecek
GÜNDEMBakan Akar'dan mutabakat mesajı!
Ören yerinde şok! Giriş 7 TL, size 750... - HABERLER
GÜNDEMÖren yerinde şok! Giriş 7 TL, size 750...
Kulp saldırısı sanıklarına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
GÜNDEMKulp saldırısında istenen cezalar!
KYK burs ve kredilerin ilk ödemesi ne zaman? 2019 KYK burs ücreti ne kadar?
GÜNDEMKYK 2019 bursları ne zaman ödenecek?
O araçları kullanan herkesi ilgilendiriyor! Kapsan genişledi artık zorunlu! - Haberler
GÜNDEMKapsam genişledi artık zorunlu!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şark kurnazlığı tepkisi
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Son Dakika İddia: Tosuncuk Mehmet Aydın Kiev'de mi?
GÜNDEM'Tosuncuk' Kiev'de mi?
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X