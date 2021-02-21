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Feci kaza! İki ay sonra evlenecekti

Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yusuf Ağzıbağlı (23),ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Normalde her gün servisle gittiği iş yerine kaza günü kendi aracıyla giden Ağzıbağlı'nın nisan ayında da yapılacak düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi

Feci son! İki ay sonra evlenecekti
İHA

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Yusuf Ağzıbağlı hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 140. Cadde'de meydana geldi. Yusuf Ağzıbağlı (23) idaresindeki 27 AGE 903 plakalı Opel marka araç, cadde üzerinde ilerleyen Ömer S. idaresindeki 35 DC 6511 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası araçta sıkışan Yusuf Ağzıbağlı, itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak aracından çıkartıldı. Ağır yaralanan Ağzıbağlı, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

SERVİS YERİNE KENDİ ARACIYLA İŞE GİTTİ

Feci kazada hayatını kaybeden Yusuf Ağzıbağlı'nın nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Normalde her gün servisle gittiği iş yerine kaza günü kendi aracıyla giden Ağzıbağlı’nın geçtiğimiz yıl kasım ayında nişanlandığı, nisan ayında da yapılacak düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi. Ağzıbağlı'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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