        Haberler Bilgi Ekonomi Fed 2026 Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak, Para Politikası Kurulu ne zaman toplanacak, Mart ayında faiz indirimi bekleniyor mu?

        Fed 2026 Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayında faiz indirimi bekleniyor mu?

        Faiz kararı için piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'na döndü. Öte yandan, küresel piyasalarda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası artan küresel jeopolitik gerilimlerin etkisiyle satış baskısı derinleşiyor. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Fed'in faiz kararında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalarda son durum nedir?

        Giriş: 03.03.2026 - 12:21
        Fed faiz kararı için geri sayım başlarken, Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin, küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişeler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor. Bu gelişmelerin Fed'in vereceği faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde?

        2

        2026 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed faiz kararı için Para Politikası Kurulu 17-18 Mart'ta toplanacak ve faiz kararı 18 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

        3

        FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz ayına kadar faiz oranlarını sabit tutacağına dair beklentiler güç kazanırken, bu hafta açıklanacak istihdam raporu verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in yol haritasına yönelik daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

        Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin ülkede iş gücü piyasasının durumuna yönelik mesaj vereceğini belirterek, söz konusu verilerde Fed'in atacağı adımlara ilişkin sinyaller aranacağını kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
