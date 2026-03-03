Fed faiz kararı için geri sayım başlarken, Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin, küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişeler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor. Bu gelişmelerin Fed'in vereceği faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde?