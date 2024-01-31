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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler FED FAİZ KARARI | 2024 Ocak FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

        Piyasaların gözü yılın ilk FED toplantısında! 2024 Ocak ayı FED faiz kararı açıklanıyor!

        2024 yılının ilk FED faiz kararı, ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Fed Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Piyasalara yön verecek olan Ocak ayı FED faiz kararının sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte 2024 Ocak FED faiz kararı tahmini ve PPK toplantı tarihine ilişkim merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 19:39 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:39
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        FED Ocak ayı PPK faiz kararı için geri sayım başladı. Altın fiyatları ve borsada etkili olacak olan yılın ilk ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde uzmanların tahminleri belli oldu. Uzmanlar, faiz indirimi beklentisi için tarih verdi. Ekonomik gelişmeleri yakından takip edenler "2024 Ocak FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Ocak FED faiz kararı tahmini ve PPK toplantı saati...

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        OCAK FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

        ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 21.00-21.30 arasında duyurulacak.

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        2024 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TARİHLERİ

        2024 yılında 8 FED toplantısı düzenlenecek. İlk toplantı Ocak ayında olacak. Diğer toplantı tarihleri şöyle:

        19-20 Mart,

        30 Nisan-1 Mayıs,

        11-12 Haziran,

        30-31 Temmuz,

        17-18 Eylül,

        6-7 Kasım

        17-18 Aralık.

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        FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

        Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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        Fed'in küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.

        Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alıcılı seyri desteklemeyi sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,88 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyeye yakın seyrediyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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