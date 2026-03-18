Fed faiz kararı için geri sayım başladı! Fed bu ay faiz indirimine gider mi?
Bugün açıklanacak Fed faiz kararı, ekonomik piyasaların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve bankanın ekonomiye dair projeksiyonları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da gerilimin yakında sona erebileceğine yönelik iyimserliğin etkisiyle toparlanma eğilimi sürerken, bugün Fed'in para politikası kararları ve Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta belli olacak?
2026 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed faiz kararı için Para Politikası Kurulu 17-18 Mart'ta toplanacak ve faiz kararı 18 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.
FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASALARDA BEKLENTİ NE YÖNDE?
Enflasyon risklerindeki artış, merkez bankalarının politikalarına ilişkin beklenti oluşumunu zorlaştırırken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve bankanın ekonomiye dair projeksiyonları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.
Buna ek olarak faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin gelecekte politika adımlarının yönü ve zamanlamasına ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.