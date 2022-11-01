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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kasım ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekonomi dünyasında gözler FED faiz kararına çevrilmiş durumda. Piyasaları yakından ilgilendiren konuya ilişkin beklenen tarih geldi çattı. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzudaki binlerce vatandaşımızı da yakından ilgilendiren konuyla ilgili olarak tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!

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  • FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2022? Kasım ayı FED toplantısı tarihi açıklandı

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararının açıklanmasına sayılı günler kala yatırımcılar ve ekonomi piyasaları FED faiz kararını beklemeye başladı. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama geldi. İşte Kasım ayı FED faiz kararı ile ilgili bilgiler...
  • FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2022? Kasım ayı FED toplantısı tarihi açıklandı

    KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    Kasım ayı FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 2 Kasım saat 21.00'de duyurulacak.
  • FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2022? Kasım ayı FED toplantısı tarihi açıklandı

    FED FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

    Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistler arasında, bu yıl içerisinde resesyon bekleyen ekonomistlerin oranı %45'ten %65'e yükseldi. Ankete katılan 90 ekonomistten 86'sı merkez bankası yetkililerinin faizleri 75 baz puan artırarak %3.75-%4.00 aralığına yükselteceğini öngördü.
  • FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2022? Kasım ayı FED toplantısı tarihi açıklandı

    ABD'de enflasyon yüksek seyrine devam ederken, işsizlik seviyesi de koronavirüs salgın hastalığı öncesindeki seviyelere gerilemiş durumda.

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