Bugün gözler Merkez'de

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Dün akşam Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımının ardından bugün yurtiçi piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrilecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8.5'e çekmişti.

PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını pas geçti. Merkez 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Geçen ayki kararla beraber 6 ayda politika faizini 550 baz puan indirmiş oldu.

ANKETLER NE DİYOR?

Bugün ise ağırlıklı olarak Merkez'in faizi sabit bırakması bekleniyor. AA Finans'ın 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8.50'de sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi. Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8.50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü politika faizinin sabit tutulacağını öngördü.

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tahminlerinin medyanı da Merkez'in bugün politika faizini yüzde 8.50 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu. Ancak ankete katılan altı kurum politika faizinin 50 baz puan daha indirileceği tahmininde bulundu.