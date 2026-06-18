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        Haberler Ekonomi Altın Fed sonrası altın fiyatlarında dalgalanma

        Fed sonrası altında dalgalanma

        Fed'in faizleri sabit tutmasına rağmen yılın geri kalanına ilişkin şahin mesajlar vermesi altın fiyatlarında satış getirdi. Ons altın karar sonrası yüzde 1,7 geriledi. Daha sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı. Gram altın da önce 6.300 liranın altını gördü, daha sonra yeniden 6.400 liranın üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 07:55 Güncelleme:
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        Fed sonrası altında dalgalanma

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın yılın geri kalanına ilişkin daha sıkı para politikası sinyalleri vermesi, altın fiyatlarında satış baskısına yol açtı. Kararın ardından ons altın bir günde yaklaşık yüzde 1,7 değer kaybederek 4.250 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu sabah saatlerinde ise kayıplarının bir kısmını geri alarak 4.300 dolara çıktı. Son 24 saatte ons fiyatı yüzde 1 düştü.

        Fed kararı öncesi 6.500 liranın üzerinde bulunan gram altın da kararın ardından ilk anda 6.300 liranın altına çekildi. Bu sabah itibarıyla ise 6.445 liraya çıktı.

        FAİZ ARTIRIM İHTİMALİ

        Fed dün akşampolitika faizini değiştirmeyerek mevcut seviyede bırakırken, yetkililerin projeksiyonları piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasına neden oldu. Karar sonrası yatırımcılar yıl sonuna kadar faiz artışı ihtimalini daha yüksek fiyatlamaya başladı. Fed üyelerinin yaklaşık yarısı bu yıl en az bir faiz artışı öngörürken, piyasalarda aralık ayına kadar faiz artışı ihtimali yüzde 85'e yükseldi. Bu oran karar öncesinde yüzde 61 seviyesindeydi.

        Son haftalarda altın fiyatları üzerinde yalnızca Fed politikaları değil, jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor. ABD ile İran arasında sağlanan geçici anlaşmanın petrol fiyatlarını aşağı çekmesi ve enflasyon baskılarına ilişkin endişeleri hafifletmesi de piyasalardaki fiyatlamalarda rol oynadı.

        Buna rağmen analistler, Fed'in daha sıkı bir politika izleyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin kısa vadede altın fiyatlarının yükselişini sınırlayabileceğine dikkat çekti.

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