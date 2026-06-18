ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasına karşın yılın geri kalanına ilişkin daha sıkı para politikası sinyalleri vermesi, altın fiyatlarında satış baskısına yol açtı. Kararın ardından ons altın bir günde yaklaşık yüzde 1,7 değer kaybederek 4.250 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu sabah saatlerinde ise kayıplarının bir kısmını geri alarak 4.300 dolara çıktı. Son 24 saatte ons fiyatı yüzde 1 düştü.

Fed kararı öncesi 6.500 liranın üzerinde bulunan gram altın da kararın ardından ilk anda 6.300 liranın altına çekildi. Bu sabah itibarıyla ise 6.445 liraya çıktı.

FAİZ ARTIRIM İHTİMALİ

Fed dün akşampolitika faizini değiştirmeyerek mevcut seviyede bırakırken, yetkililerin projeksiyonları piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasına neden oldu. Karar sonrası yatırımcılar yıl sonuna kadar faiz artışı ihtimalini daha yüksek fiyatlamaya başladı. Fed üyelerinin yaklaşık yarısı bu yıl en az bir faiz artışı öngörürken, piyasalarda aralık ayına kadar faiz artışı ihtimali yüzde 85'e yükseldi. Bu oran karar öncesinde yüzde 61 seviyesindeydi.

Son haftalarda altın fiyatları üzerinde yalnızca Fed politikaları değil, jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor. ABD ile İran arasında sağlanan geçici anlaşmanın petrol fiyatlarını aşağı çekmesi ve enflasyon baskılarına ilişkin endişeleri hafifletmesi de piyasalardaki fiyatlamalarda rol oynadı.

Buna rağmen analistler, Fed'in daha sıkı bir politika izleyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin kısa vadede altın fiyatlarının yükselişini sınırlayabileceğine dikkat çekti.