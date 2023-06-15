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Haberler Kripto Para Fed beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit tuttu! Bitcoin Fed kararına nasıl tepki verdi?
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Fed sonrası Bitcoin'de düşüş

Fed beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit tutarken sene sonu faiz seviyesi öngörüsünün yüzde 5.1'den yüzde 5.6'ya yükselmesi ABD tahvil getirilerinde yükselişe yol açtı. Bu durum kripto paralarda satışı getirdi. Fed kararının hemen öncesinde 26.000 doları gören Bitcoin gece saatlerinde 24.902 dolara geriledi. Bu sabah ise 24.990 dolardan işlem gördü. Dünyanın en büyük kripto parasındaki günlük değer kaybı yüzde 3.8 olurken, Ethereum'da yüzde 5.6'lık düşüş yaşandı. Fed kararının ardından kripto para piyasasından 34 milyar dolar silindi

Fed beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit tuttu! Bitcoin Fed kararına nasıl tepki verdi?

Fed dün akşam dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini beklentilere paralel bir şekilde yüzde 5-5.25 aralığında sabit bıraktı. Böylece 10 toplantı üst üste faiz artırımına giden Fed 15 ayın ardından ilk kez bir toplantıyı pas geçti.

Beklentilere paralel bu karar halihazırda piyasalar tarafından fiyatlanmıştı. Ancak Fed tarafından yayımlanan noktasal grafikte sene sonu faiz öngörüsünün yüzde 5.1'den yüzde 5.6'ya yükseldiği görüldü. Bu, haziran toplantısı pas geçilse de sene sonuna kadar 50 baz puanlık faiz artırımının masada olduğunu ortaya koydu.

POWELL'DAN ARTIRIM AÇIKLAMASI

Fed Başkanı Jerome Powell da kararın ardından yaptığı açıklamada Fed yetkililerinin neredeyse tamamının sene sonuna kadar ek faiz artırımlarının yapılmasının uygun olacağını düşündüğünü belirtti. Powell ayrıca gelen verilere göre sıkılaşma adımlarını atacaklarını belirtse de bu sene faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını net bir şekilde ifade etti.

TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELDİ

Sene sonu faiz beklentisinin yükselmesiyle ABD tahvil faizlerinde yükselişler yaşandı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3.77'den yüzde 3.82'ye çıktı. 2 yıllık tahvilin getirisi de yüzde 4.64'ten yüzde 4.74'e çıktı.

KARAR SAATİNDE 26.000 DOLARI GÖRDÜ

Sabit getirilerdeki bu yükseliş kripto paralarda düşüşe yol açtı. Dün Fed'in kararının açıklanmasından hemen önce 26.000 doları gören Bitcoin Powell'ın açıklamalarının da etkisiyle gece yarısına doğru 24.902 dolara kadar geriledi. 24.900 dolara yaklaşılmasıyla ise tepki alımları geldi. Ancak risk iştahının düşük kalmasıyla bu seviyeden henüz hızlı bir yükseliş yaşanmadı.

Bitcoin'in TSİ 7.45 itibarıyla son 24 saatteki seyri:

PİYASA GENELİNDE GERİLEME

Bu sabah itibarıyla Bitcoin 25.000 dolardan işlem gördü. Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 3.75 değer kaybetti. Yaşanan düşüş piyasa geneline yayıldı. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto praa olan Ethereum günlük yüzde 5.6'lık değer kaybı yaşayarak 1.646 dolara çekildi.

Bu sabah itibarıyla Binance Coin yüzde 5.7, Ripple yüzde 6.5, Cardano (ADA) yüzde 5.2, Dogecoin yüzde 3, Solana ise yüzde 2.9 düştü.

Fed kararı sonrasında kripto paraların toplam piyasa değeri, Coinmarketcap, verilerine göre 34 milyar dolar eriyerek 1 trilyon 23 milyar dolara geriledi.

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